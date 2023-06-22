Украинский политолог Руслан Бортник оказался прав, предсказывая накануне, что Москва обнародует часть сорванных Стамбульских соглашений, чтобы показать недоговороспособность Киева.
Это действительно произошло в субботу в Петербурге на встрече Владимира Путина с делегацией, которая от имени семи стран Африки привезла мирный план по прекращению боевых действий на Украине. Гости пожаловались, что из-за конфликта дорожает топливо, продовольствие и удобрения. А президент России в ответ напомнил, что причиной происходящего на Украине является инспирированный Западом госпереворот, затем обман с Минскими соглашениями, а потом и нежелание выполнять то, о чем договорились год назад в Стамбуле, хотя РФ свои войска от Киева отвела.
Телекамеры зафиксировали некоторые пункты Стамбульских договоренностей. Они предусматривали весьма скромные итоги по сравнению с ожиданиями сторонников возрождения Новороссии и «раздела по Днепру». Речь, прежде всего, шла о закреплении нейтрального статуса Украины (вот почему так долго не снимали желто-синие флаги в Херсоне и Мелитополе), а также сокращение украинской армии (почти в три раза численность ВСУ, более чем в два раза количества танков, бронемашин и т.п.). Гарантами соглашений должны были выступать Великобритания, Китай, США, Турция, Франция и Белоруссия.
|Москва обнародует часть сорванных Стамбульских соглашений.
|Источник: www.politnavigator.net
|Москва обнародует часть сорванных Стамбульских соглашений.
|Источник: www.politnavigator.net
|Москва обнародует часть сорванных Стамбульских соглашений.
|Источник: www.politnavigator.net
|Москва обнародует часть сорванных Стамбульских соглашений.
|Источник: www.politnavigator.net
Его коллега Алексей Пилько считает, что Россия только выиграла от несговорчивости Украины.
Экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев замечает, что основная часть несостоявшихся договоренностей по-прежнему скрывается от общества.
Политолог Павел Никаноров объяснил «ПолитНавигатору», почему напрасно переживают русские патриоты.
Однако российское политическое руководство может позволить себе публично о них говорить, настаивать на выполнении, даже реализовать какую-то часть их и открыто обвинять контрагента в отказе от подписанных договорённостей, демонстрируя бумаги и свою готовность выполнить соглашение.
Ничего из этого украинское политическое руководство себе позволить не может, оно может только бесконечно требовать безоговорочного «вывода российских войск».
Соответственно, для Третьего мира Зеленский выглядит недоговороспособным, а Путин – человеком, готовым «на компромиссы ради мира»: вот же, он и соглашения показывает, часть из которых уже «начал выполнять» (отвод войск от Киева). А Зеленский отверг уже подписанное», – сказал эксперт.
Он полагает, что Александр Лукашенко накануне специально вбросил в информационное поле тезис о том, что Крым мог быть зафиксирован как «находящийся в аренде» по Стамбульским соглашениям.
«Лукашенко не «сливал», а на разогрев путинского откровения поработал – как бы проанонсировал, привлёк внимание. И Путин уже пенки снимал с ажиотажа», – пояснил Никаноров.
Михаил Рябов