Украинский политолог Руслан Бортник оказался прав, предсказывая накануне, что Москва обнародует часть сорванных Стамбульских соглашений, чтобы показать недоговороспособность Киева.

Это действительно произошло в субботу в Петербурге на встрече Владимира Путина с делегацией, которая от имени семи стран Африки привезла мирный план по прекращению боевых действий на Украине. Гости пожаловались, что из-за конфликта дорожает топливо, продовольствие и удобрения. А президент России в ответ напомнил, что причиной происходящего на Украине является инспирированный Западом госпереворот, затем обман с Минскими соглашениями, а потом и нежелание выполнять то, о чем договорились год назад в Стамбуле, хотя РФ свои войска от Киева отвела.

Телекамеры зафиксировали некоторые пункты Стамбульских договоренностей. Они предусматривали весьма скромные итоги по сравнению с ожиданиями сторонников возрождения Новороссии и «раздела по Днепру». Речь, прежде всего, шла о закреплении нейтрального статуса Украины (вот почему так долго не снимали желто-синие флаги в Херсоне и Мелитополе), а также сокращение украинской армии (почти в три раза численность ВСУ, более чем в два раза количества танков, бронемашин и т.п.). Гарантами соглашений должны были выступать Великобритания, Китай, США, Турция, Франция и Белоруссия.

Москва обнародует часть сорванных Стамбульских соглашений. Источник: www.politnavigator.net

Москва обнародует часть сорванных Стамбульских соглашений. Источник: www.politnavigator.net

Москва обнародует часть сорванных Стамбульских соглашений. Источник: www.politnavigator.net

Москва обнародует часть сорванных Стамбульских соглашений. Источник: www.politnavigator.net

«Из того, что президент России рассказал сегодня на встрече с африканской делегацией, следует, что изначально объявленные и звучавшие абстрактно цели СВО (демилитаризация, денацификация и пр.) подразумевали вполне конкретные задачи. А именно – при помощи военной силы навязать Украине политические (постоянный нейтралитет и внутриполитические обязательства) и военные (параметры вооружённых сил) ограничения», – поясняет политолог Федор Лукьянов.

Его коллега Алексей Пилько считает, что Россия только выиграла от несговорчивости Украины.

«Вообще, провал прошлогодних Стамбульских договорённостей уберёг Россию от позора новых Минских соглашений… Самое страшное, что его реально могли подписать и ещё восемь лет пытаться реализовать. А потом снова пришли бы к войне, но куда более жестокой и кровавой, чем сейчас. Российский политический истеблишмент никак не может понять: есть в мировой политике случаи, когда договориться невозможно. Даже если очень хочется», – комментирует Пилько.

Экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев замечает, что основная часть несостоявшихся договоренностей по-прежнему скрывается от общества.

«Судя по тому, что текст не публикует ни одна из сторон, хотя, как сказал Владимир Владимирович, он не является секретным, там много такого, о чем не хотели бы, чтобы узнали люди ни в России, ни в Украине. Судя по всему, в соглашение были заложены серьезные компромиссы».

«Вот интересно – африканцам этот договор показали, а нам – нет. И разве можно было отводить войска до его выполнения?» – замечает публицист Максим Калашников.

Политолог Павел Никаноров объяснил «ПолитНавигатору», почему напрасно переживают русские патриоты.

«В любом безнадёжном дипломатическом торге доминирует тот, кто не боится предложить неприемлемые для себя условия взамен неприемлемых для контрагента. Обе стороны знают, что в реальности условия невыполнимы. Как раньше по Минску-2, так и позже по Стамбулу. Однако российское политическое руководство может позволить себе публично о них говорить, настаивать на выполнении, даже реализовать какую-то часть их и открыто обвинять контрагента в отказе от подписанных договорённостей, демонстрируя бумаги и свою готовность выполнить соглашение. Ничего из этого украинское политическое руководство себе позволить не может, оно может только бесконечно требовать безоговорочного «вывода российских войск». Соответственно, для Третьего мира Зеленский выглядит недоговороспособным, а Путин – человеком, готовым «на компромиссы ради мира»: вот же, он и соглашения показывает, часть из которых уже «начал выполнять» (отвод войск от Киева). А Зеленский отверг уже подписанное», – сказал эксперт.

Он полагает, что Александр Лукашенко накануне специально вбросил в информационное поле тезис о том, что Крым мог быть зафиксирован как «находящийся в аренде» по Стамбульским соглашениям.

«Лукашенко не «сливал», а на разогрев путинского откровения поработал – как бы проанонсировал, привлёк внимание. И Путин уже пенки снимал с ажиотажа», – пояснил Никаноров.

Михаил Рябов