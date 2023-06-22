Запад сыграл неоценимую роль в поддержке объединения Москвы и Минска.

«Не было бы счастья, так несчастье помогло», – гибридная война коллективного Запада против Союзного государства России и Беларуси, сопровождаемая беспрецедентными санкциями, к величайшему изумлению её развязавших послужила мощнейшим стимулом для интеграции двух субъектов государственного объединения.

Кто-то может сказать, что до февраля 2022 года процесс строительства Союзного государства шёл «ни шатко, ни валко». Прямо, как в старом добром советском мультфильме про Чебурашку и крокодила Гену: «Мы строили, строили и наконец, построили», – только без заключительной части. В чём-то с этим можно даже согласиться, ведь со стороны для многих граждан, как России, так и Беларуси, интеграционные процессы казались долгими и всё никак не завершающимися – одни разговоры и клятвы в вечной дружбе. На каких-то этапах российско-белорусских отношений возможно так и было. Но, после того как западный мир перестал скрывать свои истинные намерения и, соответственно, перестал «стесняться» в подборе средств для достижения целей, для России и Беларуси выбор дальнейшего пути стал предельно очевидным: или вместе, или престаём быть.

Результаты не заставили себя ждать. С осени 2021 года в Беларуси развёрнута и повышает свою готовность к выполнению задач по предназначению региональная группировка войск. Поставлены из России, развёрнуты и несут боевое дежурство по ПВО на западных рубежах Союзного государства новейшие зенитные ракетные системы С-400, боевые расчёты белорусских ракетчиков совершенствуют свои навыки в применении ОТРК «Искандер», так же прибывшего из России. Перешёл в практическую плоскость процесс размещения на территории Беларуси российского тактического ядерного оружия как элемента стратегического сдерживания. На западной и южной границах Республики Беларусь дополнительно развёрнуты подразделения войск оперативных командований и ССО вооружённых сил Беларуси, тем самым обеспечено прикрытие тылов группировки российских войск, участвующих в СВО. На территории Беларуси успешно функционируют совместные учебные центры для подготовки специалистов, необходимых для российской и белорусской армий. Транспортная система Беларуси также участвует в обеспечении группировки российских войск, медицинские учреждения южных областей оказывают необходимую помощь раненным российским военнослужащим.

Можно ещё довольно долго перечислять сделанное для обеспечения военной безопасности Союзного государства, но от этого, как говорится, рассказ не будет полным.

Существует мнение, что первыми, кто указал на тесную связь между войной и экономикой были основоположники марксизма-ленинизма. «Экономика оказывает определяющее влияние на развитие всех областей военного дела, на организацию, численность и качество вооруженных сил, на способы ведения войны и боя», – писал в своё время Ф. Энгельс. «Война есть испытание всех экономических и организационных сил каждой нации», – в свою очередь утверждал Ульянов-Ленин.

В соответствии с современными взглядами, все экономические вопросы военного дела в широком понимании охватывает военная экономика, являющаяся отраслью экономики любого государства, и которая обеспечивает оборонный (военный) потенциал страны. В данном контексте Союзное государство не может быть исключением. Поэтому рассмотрение экономических выгод от интеграции для двух его субъектов не менее интересно.

Так, 19 июня в Витебске прошло заседание 64-й сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России, на котором прозвучали конкретные цифры, указывающие на эффективность взаимодействия в рамках Союзного государства. Например, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по бюджету и финансам, заместитель председателя комиссии Парламентского собрания по бюджету, налогам и финансовому рынку Людмила Нижевич отметила, что бюджет Союзного государства на 2022 год исполнен на 100,1% (4607,8 млн рублей) к уточненному годовому плану доходов. Долевые взносы государств-участников поступили в полном объеме – 4384,8 млн рублей. Доходная часть перевыполнена за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет в сумме 3,7 млн рублей. Результаты деятельности в этой сфере за прошедший период позволили согласительной комиссии по бюджету от Парламентского собрания одобрить финансирование в текущем году новой программы СГ «Развитие пограничной безопасности Союзного государства» на период 2023–2027 годов.

Также в ходе заседания выступил глава Минтранса РФ Виталий Савельев, который сообщил, что объем транзита нефтепродуктов из Беларуси для экспорта в третьи страны через порты России в 2023 году ожидается на уровне 6,5 млн тонн. «Количество нефтепродуктов, запланированных по соглашению в перевозке, перевалке в 2023 текущем году составляет почти 6,5 млн тонн. В 2022 году мы ставили задачу перевезти железной дорогой в российские порты порядка 2,5 млн тонн, а по факту перевезли 3,7 млн тонн», — рассказал Савельев. Кроме того, он добавил, что по калийным удобрениям так же прогнозируется увеличение объемов транзита из Беларуси через территорию России. Так, объём перевалки на 2023 год ожидается на уровне 8,4 млн тонн.

Кстати, теме создания объединенной транспортной системы России и Беларуси на заседании было уделено особое внимание. «Это предусмотрено Договором о создании Союзного государства. Особую значимость этот вопрос приобретает из-за предпринимаемых попыток Запада изолировать Россию и Беларусь от внешних рынков сбыта и транспортного сообщения с другими странами», — отметил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

В свою очередь председатель Палаты представителей Беларуси Владимир Андрейченко отметил, что продолжается интенсивная работа по выполнению 28 союзных программ. На данный момент выполнено более 77 процентов от общего числа задач, предусмотренных союзными программами. Полностью реализовано 10 программ. Товарооборот Беларуси и России в прошлом году достиг порядка 50 млрд долларов. В этом году также сохраняется положительная динамика.

Как видим, даже небольшая выборка тем, рассмотренных на сессии представительного и законодательного органа Союзного государства, даёт представление о положительной динамике набирающего темп процесса.

Следует напомнить, что тема интеграции после завершения работы Парламентского Собрания будет продолжена на следующей неделе. Только уже в рамках другого мероприятия – Форума регионов Беларуси и России, который в этом году пройдет 26—28 июня на российской земле — в городе Уфе, столице Республики Башкортостан.

Как обещают организаторы, секционные заседания (запланирована работа 9 секций) традиционно будут посвящены широкому спектру тем: гуманитарному сотрудничеству, общественной дипломатии, реализации единой промышленной и аграрной политики, туризму, волонтерской повестке, современным информационным технологиям.

В завершение хочется отметить, что уже достигнутые результаты вследствие интенсификации процессов объединения усилий двух братских народов во всех сферах жизнедеятельности подтверждают правильность сделанного выбора – это именно тот путь, по которому нам нужно двигаться дальше. И не только нам, но и другим государствам, выступающим за реальный суверенитет и независимость в многополярном мире.

Владимир Вуячич