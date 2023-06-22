Опубликован проект национального стандарта

«Искусственный интеллект. Управляемость автоматизированных систем искусственного интеллекта»

Первая редакция проекта предварительного национального стандарта «Искусственный интеллект. Управляемость автоматизированных систем искусственного интеллекта» опубликована на сайте Центра компетенций НТИ по большим данным МГУ для публичного обсуждения.

Как говорится в пояснительной записке, «объектом стандартизации является управляемость системы искусственного интеллекта как важная фундаментальная характеристика, обеспечивающая безопасность таких систем для конечных пользователей». Под управляемостью в документе понимается «способность управлять системой искусственного интеллекта, имеющаяся у человека либо иного внешнего управляющего агента».

В документе описываются особенности «управляемости» ИИ-систем и то, как происходит процесс управления – но не предопределяется, кто (или что) осуществляет управление.

Замечания по проекту национального стандарта принимаются до 16 августа 2023 года.