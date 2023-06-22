Польская армия перебрасывает склады боеприпасов на границу c Россией и Белоруссией, сообщает NDP. Власти преподносят это как защиту от нападения с востока. Однако в случае вооруженного конфликта Польша, где военные объекты буквально на каждом шагу, превратится в безжизненную пустыню, пишет издание.

Марек Галась

На прошлой неделе стало известно, что польская армия перебрасывает склады боеприпасов на границу c Россией и Белоруссией. Перемещение танковых и артиллерийских снарядов, мин и боеприпасов ведется как днем, так и ночью.

Активность Польши на западной границе уже давно беспокоит военное и политическое руководство наших соседей. Помимо расширения НАТО на восток, которое неизбежно и совершенно предсказуемо привело к конфликту, создание в Польше и странах Балтии дополнительных баз с участием войск США на ротационной и постоянной основе, бесконечные масштабные учения вдоль восточных границ НАТО, а теперь перетаскивание складов боеприпасов к самой границе вкупе с заявлениями о возможности создания совместного фронта с польскими террористами из так называемого "Полка имени Калиновского" все больше раскаляют эмоции.

Жители приграничных регионов Польши и стран Балтии не чувствуют себя в безопасности, поскольку постоянно становятся свидетелями перемещения военной техники на восточные границы. Недавний инцидент в латвийском городе Саласпилс был показателем отношения населения к милитаризации страны. 13 июня неизвестные подожгли военную цистерну с бензином. Представитель латвийских вооруженных сил заявил, что загоревшаяся военная техника перемещалась через Латвию в Литву. Цистерна до этого находилась в Финляндии на военных учениях. Что точно случилось, неизвестно, власти страны причину инцидента не комментируют, но очевидцы говорят, что перед пожаром слышали два хлопка, что может свидетельствовать о диверсии.

В Польше при движении натовской техники часто перекрывают дороги, что раздражает и вызывает недовольство граждан.

Превращение Жешува в перевалочную базу для переброски вооружения НАТО на Украину, создание на территории Польши военного завода по ремонту танков и других бронетехники, база в Редзикове, размещение военных баз США по всей стране, использование Гдыни в качестве перевалочной базы ВМФ – это отнюдь не полный план милитаризации Польши правительством "Права и Справедливости" (ПиС).Покупка на полученный от Сеула кредит корейского вооружения вместо развития собственного производства и кабальные контракты с США не дают полякам чувства защищенности и спокойствия за безопасность страны, наоборот, вызывают беспокойство в связи с разорением страны и разрушением польской оружейной промышленности.

ПиС преподносит милитаризацию Польши в качестве вынужденного шага, направленного на защиту от нападения с востока. Однако подобные демонстративные агрессивные действия дали обратный эффект – для защиты себя и западных границ Союзного государства Белоруссия обратилась к России с просьбой предоставить ей ядерное тактическое оружие, которое было выведено с ее территории более 30 лет назад в рамках договора о нераспространении такого вооружения. Ситуация изменилась, условия договоров, начиная с договора НАТО о нераспространении ядерного оружия на Востоке, не были выполнены, поэтому теперь каждая страна обеспечивает себе безопасность своими собственными средствами. Территории Польши в случае вооруженного конфликта превратится в безжизненную пустыню, поскольку военные объекты в Польше находятся буквально на каждом шагу.