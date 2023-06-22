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Главы стран-членов НАТО встретятся 27 июня в Нидерландах

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Флаг Организации Североатлантического договора (НАТО)
Флаг Организации Североатлантического договора (НАТО).
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Главы стран Североатлантического альянса в преддверии саммита НАТО, который 11–12 июля пройдет в Вильнюсе, 27 июня встретятся в Гааге, в резиденции премьера Нидерландов, сказано в сообщении голландского правительства.

"По инициативе премьер-министра (Нидерландов) Рютте и генерального секретаря НАТО Столтенберга во вторник, 27 июня, в Катсхейсе состоится встреча в рамках подготовки к саммиту НАТО в Вильнюсе 11 и 12 июля", — сказано в тексте заявления, распространенного 21 июня нидерландским правительством.

В заявлении отмечено, что во встрече примут участие главы нескольких стран НАТО. Помимо премьер-министра Нидерландов, будут присутствовать Клаус Йоханнис, президент Румынии, Александр де Кро, премьер Бельгии, Анджей Дуда, польский президент, Йонас Гар Стёре, премьер Норвегии, Эди Рама, премьер Албании и Гитанас Науседа, премьер Литвы.

Сообщается, что во время ужина они обсудят украинский конфликт и вопросы безопасности в мире.

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Норвегия
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Проекты
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