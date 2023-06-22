Главком ВМФ РФ указал на необходимость немедленно внедрять инновации

Главком ВМФ РФ Евменов заявил, что новейшие технологии должны внедряться в кораблестроении немедленно

Специальная военная операция (СВО) показала необходимость немедленно внедрять новейшие технологии при строительстве кораблей. Об этом 21 июня заявил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов.

«Специальная военная операция показала, что необходимо ускоряться. Всё лучшее должно внедряться не быстро, а немедленно», — сказал он на Международном военно-морском салоне в Кронштадте телеканалу «Звезда».

Как отметил Евменов, это сейчас и происходит. В текущем году ВМФ примет в состав порядка 44 боевых кораблей и судов обеспечения.

Международный военно-морской салон продлится по 25 июня, его площадкой стал Музей военно-морской славы и конгрессно-выставочный центр в Кронштадте.

Участниками салона станут 250 крупнейших предприятий кораблестроительной и судостроительной отраслей из России и других стран.

В мае источники в Минобороны России и военно-промышленном комплексе рассказали «Известиям», что в настоящее время завершается работа по формированию требований к новой подводной межконтинентальной баллистической ракете, которая со временем должна заменить стоящую на вооружении «Булаву». Ракета станет главным вооружением атомных ракетных подводных крейсеров стратегического назначения будущего поколения ВМФ.