Зеленский считает, что украинские пилоты могут начать обучение на F-16 в августе

Президент Украины отметил, что первые самолеты поступят в страну через шесть-семь месяцев

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Украинские пилоты в августе этого года могут начать обучение на истребителях F-16. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью британской вещательной корпорации Би-би-си.

Первые самолеты, по мнению Зеленского, могут поступить в страну через шесть-семь месяцев. Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев получит западные истребители не раньше 2024 года.

Президент США Джо Байден 21 мая объявил на пресс-конференции по итогам саммита Группы семи в Хиросиме, что Запад начнет обучение украинских летчиков навыкам управления истребителями четвертого поколения, включая F-16. При этом помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон в ближайшие месяцы обсудит с единомышленниками, какие государства передадут Киеву самолеты F-16.

На пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 16 июня президент РФ Владимир Путин заверил, что F-16 в случае их появления у украинских вооруженных сил "будут гореть" так же, как немецкие танки Leopard. При этом президент подчеркнул, что, если поставляемые Киеву истребители будут располагаться на авиабазах за пределами Украины, но будут использоваться в боевых действиях, российская сторона должна будет посмотреть на то, как и где поражать эти средства.