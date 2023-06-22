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РИА Новости

Шойгу заявил, что сейчас решается судьба России

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании руководящего состава Минобороны РФ
Министр обороны РФ Сергей Шойгу на совещании руководящего состава Минобороны РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

Шойгу заявил, что сейчас решается судьба России и определяется ее геополитическое будущее

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Сейчас решается судьба России, определяется ее геополитическое будущее, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Товарищи офицеры, вы завершили обучение в исключительно ответственное для страны время, когда решается судьба нашей Родины, определяется ее геополитическое будущее", - сказал Шойгу в среду в Кремле, обращаясь к выпускникам высших военных учебных заведений.
"Коллективный Запад развернул против России самую настоящую войну, в очередной раз всеми силами пытается ее сломить", - добавил Шойгу. "Вводятся бесконечные санкции, провоцируются беспорядки и военные конфликты, сопредельными государствами оказывается огромная военная помощь киевскому режиму", - отметил министр обороны РФ.

По словам министра, от выпускников военных вузов "потребуется высочайший профессионализм, максимальная самоотдача, умение оперативно принимать нестандартные решения и брать на себя ответственность".

"Вам доверено обучение и воспитание личного состава. Смело внедряйте в боевую подготовку опыт специальной военной операции", - подчеркнул Шойгу.
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С уважением, "вежливые люди"
1 комментарий
№1
22.06.2023 03:34

Видео,8 часов назад.Не знаю,можно как угодно относиться к Пригожину,но что-то внятное сказать в ответ на его ролики никто не может.Сейчас выезжаем в основном за счет героизма тех,кто на передовой,но техническая и технологическая поддержка НАТО ВСУ это огромная прблема для нас.Вообщем,тревожно всё это..
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