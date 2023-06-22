Войти
ТАСС

Шойгу посоветовал выпускникам военных вузов смело внедрять в боевую подготовку опыт СВО

285
0
0
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Источник изображения: Фото: ТАСС/Вадим Савицкий

Министр обороны на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений заявил, что от них потребуется умение оперативно принимать нестандартные решения и брать на себя ответственность

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений в Кремле в среду посоветовал им внедрять в боевую подготовку личного состава опыт специальной военной операции (СВО).

"От вас потребуется высочайший профессионализм, максимальная самоотдача, умение оперативно принимать нестандартные решения и брать на себя ответственность. Вам доверено обучение и воспитание личного состава. Смело внедряйте в боевую подготовку опыт специальной военной операции", - сказал он. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Военные учения
Похожие новости
25.05.2023
Минобороны назвало число обучившихся военных специалистов с начала СВО
13.08.2021
Шойгу в КНР будет наблюдать за совместными учениями "Взаимодействие-2021"
13.08.2021
Войско дронское: беспилотникам подобрали оружие
28.05.2019
Начальник Генштаба РФ выступает за укрепление доверительных отношений с японскими военными
23.05.2016
ВС РФ внедряет новые формы подготовки с учетом полученного в Сирии опыта
02.06.2014
В Москве состоялись переговоры глав оборонных ведомств России и Венесуэлы
25.12.2013
Схватка за Арктику
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.06 03:34
  • 1
Шойгу заявил, что сейчас решается судьба России
  • 22.06 02:32
  • 5
В Госдуме призвали присвоить часть технологий Breadly и Leopard
  • 22.06 01:38
  • 51451
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.06 23:28
  • 1
Заявления Министра обороны на Коллегии Министерства обороны Российской Федерации
  • 21.06 22:51
  • 23
Аналитик RAND: пусть США предложат мирный финал. Иначе — битва без конца
  • 21.06 21:21
  • 1
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 21.06 21:14
  • 2
На чем разбогатеет Россия в будущем
  • 21.06 20:49
  • 2
"Русских нужно напугать": в Чехии задумались об устрашении Росси
  • 21.06 20:28
  • 6
Путин сообщил об уничтожении пяти комплексов Patriot под Киевом
  • 21.06 17:07
  • 3
В Японии Германию призвали вооружаться из-за "непредсказуемости" России
  • 21.06 15:22
  • 0
Запад сыграл неоценимую роль в поддержке объединения Москвы и Минска
  • 21.06 02:17
  • 2
На форум "Армия-2023" готовы приехать делегации из 41 страны, заявил Шойгу
  • 20.06 16:47
  • 110
Азербайджан сбил российский вертолет в Армении
  • 20.06 13:58
  • 0
Польша активно готовится к ведению войны в отношении Беларуси
  • 20.06 13:40
  • 4
США заявили об обеспокоенности по поводу некоторых элементов взаимодействия КНР с РФ