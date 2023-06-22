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ТАСС

Хабек объяснил сложности в энергетике Германии боевыми действиями на Украине

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Над украинской энергетикой сгущаются тучи
Над украинской энергетикой сгущаются тучи.
Источник изображения: Keystone Press Agency/Global Look Press

При этом, по словам вице-канцлера ФРГ, он рад, что его страна не получает газ из России

БЕРЛИН, 21 июня. /ТАСС/. Сложности в энергетическом секторе Германии были вызваны тем, что Россия начала специальную военную операцию на Украине. Такую точку зрения выразил в среду министр экономики и энергетики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек.

"Энергетическая проблема в Германии была вызвана российской войной против Украины", - сказал он, отвечая на вопросы депутатов.

Одновременно с этим, отвечая на вопрос другого парламентария, министр сказал: "Я рад, что мы не получаем газ из России. По мне, пусть так и останется".

После 24 февраля 2022 года, когда РФ начала спецоперацию, Германия приступила к отказу от российских энергоресурсов. К настоящему моменту ФРГ больше не получает российскую нефть по трубопроводу "Дружба", не поступает также трубопроводный газ, так как в ходе диверсий были разрушены три из четырех веток "Северных потоков". Спорным в обществе было решение властей не продлевать работу атомных электростанций.

Это происходило на фоне роста цен на электроэнергию и растущего недовольства местного населения. В итоге ФРГ преодолела зиму без сбоев в электроснабжении благодаря поставкам более дорогого сжиженного газа и относительно высоких температур. Правительство Германии неоднократно резюмировало, что больше не зависит от поставок российских энергоресурсов. 

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Страны
Германия
Россия
Украина
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