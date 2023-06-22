Путин заявил об уничтожении 245 танков и 678 бронемашин ВСУ

Путин: ВС РФ уничтожили 245 танков и 678 бронемашин с начала контрнаступления ВСУ

По состоянию на ночь 21 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала контрнаступления потеряли 245 танков и 678 бронемашин. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 21 июня после встречи с выпускниками военных вузов, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина о ситуации на линии соприкосновения.

По словам главы государства, сейчас российские силы наблюдают затишье в украинском контрнаступлении из-за огромных потерь личного состава и техники ВСУ. Среди потерянной военной техники, как уточнил Путин, присутствуют и танки немецкого производства Leopard, французская техника и американские бронемашины.

Российский лидер предположил, что на данный момент украинские войска занимаются тем, что комбинируют из понесших большие потери бригад новые подразделения и занимаются восстановлением боеспособности.

«Пока активных наступательных действий не проводится <...>. При этом на сегодняшний день мы видим, что наступательный потенциал пока не исчерпан, есть и резервы», — указал Путин.

Кроме того, президент отметил мужество и героизм российских бойцов, а также готовность командиров к отражению любых агрессивных действий в отношении России, благодаря которым противник осознает, что «шансов у него нет».

Ранее, 13 июня, Путин на встрече с военкорами сообщил, что украинское контрнаступление с использованием резервов началось 4 июня и продолжается до сих пор. При этом, по его словам, ВСУ не достигли успехов ни на одном направлении, а потери Киева в личном составе приближаются к катастрофическим.

В закрытой части общения с военкорами президент отметил, что его слова о больших потерях ВСУ в ходе контрнаступления подтверждают на Украине «между собой в разговорах».

Позднее, 16 июня, в ходе выступления на ПМЭФ-2023 Путин также указал на значительные потери украинских войск и добавил, что Украина с начала контрнаступления уже потеряла 186 танков и 418 бронемашин.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.