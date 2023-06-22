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ТАСС

"Росэлектроника" запустила в серию систему, обеспечивающую экипажи кораблей телемедициной

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Стенд компании "Росэлектроника"
Стенд компании "Росэлектроника".
Источник изображения: Rostec

Она принята на вооружение Минобороны РФ

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Холдинг "Росэлектроника" (входит в Ростех) запустил серийное производство корабельных телевизионных систем, принятых на вооружение МО РФ, которые позволяют обеспечить экипажам судов доступ к телемедицине. Об этом в среду сообщили в холдинге.

"Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" запустил серийное производство корабельных телевизионных систем с функциями локальной вычислительной сети. Оборудование обеспечит экипажам судов услуги телемедицины и доступ в интернет, а также может интегрироваться в сети на базе интернета вещей. Аппаратура впервые демонстрируется на Международном военно-морском салоне", - сообщили в холдинге.

Как отметил временный гендиректор разработавшего систему НИИ "Нептун" Сергей Помазунов, архитектура разработанного решения позволила полностью отказаться от применения систем хранения данных. "Система уже принята на снабжение Минобороны РФ", - привели его слова в "Росэлектронике".

Система предназначена для установки на подвижных объектах и объектах береговой инфраструктуры, позволяет организовать громкую связь, отдельный контур безбатарейной связи, телевизионное охранное наблюдение в многопотоковом режиме с функцией хранения данных. Разработка также обеспечит экипажам судов доступ к сервисам телемедицины, позволит использовать спутниковые системы связи, смотреть телеканалы. Кроме того, в системе реализована технология "тонкий клиент", что позволяет пользователю применять любое офисное приложение.

МВМС-2023 проходит в Кронштадте с 21 по 25 июня. Организатором мероприятия выступает Министерство промышленности и торговли РФ. Впервые площадкой проведения стал Музей военно-морской славы и Конгрессно-выставочный центр на территории туристско-рекреационного кластера "Остров фортов". Экспозиция предприятий кораблестроительной и судостроительной отраслей насчитывает более 250 ведущих российских и иностранных участников. ТАСС является стратегическим медиапартнером салона. 

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Страны
Россия
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Минoбороны РФ
Минпромторг РФ
Росэлектроника
Выставки
МВМС
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