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ТАСС

Путин заявил, что современные офицеры должны быть мужественными и принципиальными

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Выпускники Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ на встрече в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным.
Выпускники Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил РФ на встрече в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным.
Источник изображения: Сергей Гунеев / РИА Новости

По словам президента, сплоченность, слаженность, единство бойцов и их умение побеждать достигаются упорной работой командира "с каждым бойцом или матросом"

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин назвал мужество, принципиальность и настойчивость основными качествами, которыми должны обладать современные офицеры.

"Сегодня нашей армии и флоту нужно и развиваться, и решать боевые задачи. Это предъявляет особые требования к офицерскому корпусу", - сказал он на встрече с выпускниками военных вузов. Путин обратил внимание, что в ближайшее время выпускникам предстоит возглавить войсковые подразделения и управленческие армейские структуры. "На ваши плечи ляжет огромная ответственность, от вас потребуется полная самоотдача, энергия, принципиальность и настойчивость, мужество, решимость и готовность вести за собой боевых товарищей", - подчеркнул президент.

"Важно всегда помнить, что уважение в воинских коллективах завоевывается не только командирским мастерством, но и личным примером, заботой о подчиненных. Офицерский авторитет без этого просто немыслим", - отметил глава государства. По его словам, сплоченность, слаженность, единство бойцов и их умение побеждать достигаются упорной работой командира "с каждым бойцом или матросом". "Это особенно важно в боевой обстановке", - обратил внимание Путин.

Президент напомнил о словах полководца Александра Суворова о том, что "жизнь и доблесть офицера - в победе". "Ваш долг - стоять на страже законности, оберегать конституционный и общественный порядок, защищать права и интересы людей, бороться с терроризмом и экстремизмом, преступностью и коррупцией и, конечно, помогать в решении задач специальной военной операции", - уточнил глава государства.

Президент привел в пример, что следователи, полицейские, сотрудники спецслужб выявляют и пресекают "преступления неонацистов и карателей", восстанавливают законность и порядок в новых регионах России. Путин выразил уверенность в том, что выпускники, как и военнослужащие ВС РФ, будут успешно решать поставленные перед ними задачи "и всегда достойно нести звание российского офицера".

Глава государства пожелал всем выпускникам 2023 года крепкого здоровья, успехов в службе, благополучия и "всего самого доброго учителям и наставникам". "Россия гордится вами, Россия надеется на вас", - подытожил Путин. 

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