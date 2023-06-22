Первая советская атомная подлодка К-3 «Ленинский комсомол» заняла своё место в Музее военно-морской славы в Кронштадте

"Ленинский комсомол" после реставрации в музее Источник изображения: topwar.ru

Первая советская атомная подводная лодка К-3 "Ленинский комсомол" заняла свое место в Музее военно-морской славы, открытие которого запланировано на этот год, работы по превращению субмарины в экспонат музея завершены. Об этом сообщается на сайте Кронштадтского морского завода, занимавшегося реставрацией подлодки.

Основные работы на субмарине, проводившиеся на предприятии, были завершены в конце лета прошлого года, после чего субмарину начали готовить к инженерной операции по перемещению к месту вечной стоянки в музее военно-морской славы туристического кластера "Остров фортов" в Кронштадте.

В ходе операции субмарину сначала доставили на Выборгский судостроительный завод, там установили на погружную баржу "Атлант" и уже оттуда доставили в порт Кронштадта. Затем подлодку разделили на две части по отсеку-донору, который заменил реакторный отсек и на специальных самоходных осях в ночное время по улицам города доставили на территорию музея, где и продолжились работы по превращению субмарины в экспонат. Судя по опубликованным фото, все работы на "Ленинском комсомоле" завершены, после открытия музея ее можно будет осмотреть не только снаружи, но и внутри.

"Ленинский комсомол" в доке Кронштадтского морского завода Источник изображения: topwar.ru

К-3 "Ленинский комсомол" — первая советская и третья в мире атомная подводная лодка, головной корабль проекта 627 "Кит". Спущена на воду 9 августа 1957 года. Вступила в строй 1 июля 1958 года, 12 марта 1959 года вошла в состав 206-й отдельной бригады подводных лодок с базированием на Северодвинск. Из состава Северного флота выведена в 1991 году.