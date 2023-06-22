Зеленский представил свое видение действий для создания "основ для мира"

Президент Украины назвал пять направлений, движение по которым, как он утверждает, позволит создать "основы для мира", в их числе потенциал единства, потенциал стабильности, потенциал роста, потенциал безопасности и потенциал демократии

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский назвал на второй конференции по восстановлению Украины, которая проходит в Лондоне, пять направлений, движение по которым, как он утверждает, позволит создать "основы для мира".

"Я подчеркну пять направлений, по которым мы начали формировать основы для мира. Первое - потенциал единства, второе - потенциал стабильности, третье - потенциал роста, четвертое - потенциал безопасности. И пятое, очень важное, - потенциал демократии", - сказал он, выступая по видеосвязи перед участниками конференции.

По словам Зеленского, конфликт на Украине сплотил Евросоюз, а также позволяет НАТО продемонстрировать свою "моральную силу". Он также утверждал, что Украина "уже принадлежит к пространству ценностей ЕС" и "пространству безопасности НАТО". Зеленский также добавил, что у НАТО нет лидерства в мире без членства Украины в альянсе.

Президент Украины, выступая в середине ноября 2022 года по видеосвязи перед участниками саммита Группы двадцати (G20), выдвинул "план достижения мира" из десяти пунктов. Среди них значатся обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех" и восстановление территориальной целостности Украины. Он вновь напомнил, что Киев настаивает на предоставлении ему международных гарантий безопасности и разработал проект соответствующего документа. По его словам, Украина добивается создания международного механизма для возмещения ей убытков от боевых действий за счет российских активов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что так называемый мирный план Зеленского является очередной методичкой США по разжиганию конфликта в Европе. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что заявления Зеленского о мирном урегулировании делаются без учета существующих реалий.

Вторая конференция по восстановлению Украины открылась в среду в Лондоне. По заявлениям канцелярии премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака, в двухдневном мероприятии должны принять участие более тысячи иностранных гостей из 61 страны, а также представители неправительственных организаций и бизнеса.