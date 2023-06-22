Войти
ТАСС

Зеленский представил свое видение действий для создания "основ для мира"

274
0
0
Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: © AP Photo / Carl Court

Президент Украины назвал пять направлений, движение по которым, как он утверждает, позволит создать "основы для мира", в их числе потенциал единства, потенциал стабильности, потенциал роста, потенциал безопасности и потенциал демократии

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский назвал на второй конференции по восстановлению Украины, которая проходит в Лондоне, пять направлений, движение по которым, как он утверждает, позволит создать "основы для мира".

"Я подчеркну пять направлений, по которым мы начали формировать основы для мира. Первое - потенциал единства, второе - потенциал стабильности, третье - потенциал роста, четвертое - потенциал безопасности. И пятое, очень важное, - потенциал демократии", - сказал он, выступая по видеосвязи перед участниками конференции.

По словам Зеленского, конфликт на Украине сплотил Евросоюз, а также позволяет НАТО продемонстрировать свою "моральную силу". Он также утверждал, что Украина "уже принадлежит к пространству ценностей ЕС" и "пространству безопасности НАТО". Зеленский также добавил, что у НАТО нет лидерства в мире без членства Украины в альянсе.

Президент Украины, выступая в середине ноября 2022 года по видеосвязи перед участниками саммита Группы двадцати (G20), выдвинул "план достижения мира" из десяти пунктов. Среди них значатся обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех" и восстановление территориальной целостности Украины. Он вновь напомнил, что Киев настаивает на предоставлении ему международных гарантий безопасности и разработал проект соответствующего документа. По его словам, Украина добивается создания международного механизма для возмещения ей убытков от боевых действий за счет российских активов.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что так называемый мирный план Зеленского является очередной методичкой США по разжиганию конфликта в Европе. А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что заявления Зеленского о мирном урегулировании делаются без учета существующих реалий.

Вторая конференция по восстановлению Украины открылась в среду в Лондоне. По заявлениям канцелярии премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака, в двухдневном мероприятии должны принять участие более тысячи иностранных гостей из 61 страны, а также представители неправительственных организаций и бизнеса. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Проекты
NATO
Евросоюз
Ядерный щит
Похожие новости
24.05.2023
Запад по горло увяз в украинском болоте и не знает, как из него выбраться
28.02.2023
Хорваты: Путин прав, цель Запада — безграничная власть
23.02.2023
Путин посоветовал Западу больше не помогать Украине. Иначе будет хуже
02.12.2022
Путину на Украине поможет опыт в Чечне и "генерал Мороз"
22.06.2022
Блокада Калининграда: Литва играет с огнем
18.02.2019
Deutschlandfunk (Германия): никто не хочет войны, но на Украине она уже идет
09.06.2014
Крах клиентов коллаборационизма и будущее России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.06 03:34
  • 1
Шойгу заявил, что сейчас решается судьба России
  • 22.06 02:32
  • 5
В Госдуме призвали присвоить часть технологий Breadly и Leopard
  • 22.06 01:38
  • 51451
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.06 23:28
  • 1
Заявления Министра обороны на Коллегии Министерства обороны Российской Федерации
  • 21.06 22:51
  • 23
Аналитик RAND: пусть США предложат мирный финал. Иначе — битва без конца
  • 21.06 21:21
  • 1
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 21.06 21:14
  • 2
На чем разбогатеет Россия в будущем
  • 21.06 20:49
  • 2
"Русских нужно напугать": в Чехии задумались об устрашении Росси
  • 21.06 20:28
  • 6
Путин сообщил об уничтожении пяти комплексов Patriot под Киевом
  • 21.06 17:07
  • 3
В Японии Германию призвали вооружаться из-за "непредсказуемости" России
  • 21.06 15:22
  • 0
Запад сыграл неоценимую роль в поддержке объединения Москвы и Минска
  • 21.06 02:17
  • 2
На форум "Армия-2023" готовы приехать делегации из 41 страны, заявил Шойгу
  • 20.06 16:47
  • 110
Азербайджан сбил российский вертолет в Армении
  • 20.06 13:58
  • 0
Польша активно готовится к ведению войны в отношении Беларуси
  • 20.06 13:40
  • 4
США заявили об обеспокоенности по поводу некоторых элементов взаимодействия КНР с РФ