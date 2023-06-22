Украинцев предупредили о горькой пилюле к концу года

Украинцам придется проглотить горькую пилюлю, пишет WSJ. К концу года усталость от поддержки Киева на Западе вырастет настолько, что Зеленского заставят пойти на компромисс. Украина согласится на него, иначе окажется в зависимости от прихотей американских избирателей, отмечает автор статьи.

Уильям Галстон

Теперь, когда в Соединенных Штатах поддержка военных усилий украинцев слабеет, текущее контрнаступление, возможно, определит новые границы.

У любой войны обязательно есть политическая составляющая, и конфликт на Украине – наглядный тому пример. Будучи лидером международной коалиции, оказывающей помощь Киеву, президент Джо Байден должен прикладывать усилия для того, чтобы уровень внутренней поддержки наших огромных финансовых вложений в Украину оставался достаточно высоким и чтобы это единство сохранялось.

Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что со второй задачей Байден справляется лучше, чем с первой. Да, между союзниками периодически возникали разногласия по поводу видов вооружений, которые Киев должен получить, и темпов поставок. Байден ясно дал понять, что он хочет сделать все возможное, чтобы помочь Украине, не спровоцировав при этом более масштабную войну. Поскольку грань между максимально допустимыми усилиями и опасным перегибом неясна, временами он действовал более неторопливо, чем предпочли бы другие страны, в первую очередь государства Восточной Европы. Однако он продвинулся достаточно далеко, чтобы приглушить недовольство коалиции, одновременно помогая Украине наращивать наступательный потенциал и укреплять противовоздушную оборону.

Теперь, когда Киев начинает свое долгожданное контрнаступление, в центре дискуссий членов коалиции оказался вопрос о том, что будет дальше. Официально союзники взяли на себя обязательство помогать Украине "столько, сколько потребуется". Но главный вопрос здесь – "столько, сколько потребуется", чтобы сделать что? Для президента Владимира Зеленского ответ очевиден: чтобы вытеснить российские войска за пределы международно признанных границ Украины. Но для альянса, я подозреваю, ответ звучит иначе: он готов помогать Киеву "столько, сколько потребуется", чтобы украинские войска могли вернуть себе как можно больше территорий, и исход текущего контрнаступления должен будет определить возможный периметр.

Проще говоря, я думаю, что 2023 год станет решающим в этом конфликте, и уже к концу года поддержка идеи прекращения огня в качестве первого шага к мирным переговорам станет слишком мощной, чтобы ей сопротивляться, даже если некоторые восточноевропейские союзники еще будут сомневаться в разумности такого курса. Мне трудно поверить, что коалиция союзников готова сохранять нынешний уровень поддержки позиционного конфликта столько же, сколько длилась, к примеру, Первая мировая война.

Эта суровая реальность станет горькой пилюлей для большинства украинцев, которые по вполне понятным причинам стремятся вернуть каждый квадратный километр своей территории. Зеленский убедил их, что эта цель не только правильна, но и достижима. Он уже не может уговорить их согласиться на меньшее, если только его страна не получит надежные временные гарантии безопасности на пути к ускоренному членству в Организации Североатлантического договора.

Хорошая новость заключается в том, что НАТО уже приближается к согласованию такого пакета гарантий безопасности, готовясь к своему ежегодному саммиту, который состоится в июле. Хотя последнее время сигналы были смешанными, Байден, возможно, открыт для предложения, выдвинутого генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом, согласно которому Украина сможет вступить в блок после окончания конфликта, минуя длительную и сложную процедуру, через которую обычно проходят все претенденты. Франция, Германия и страны Восточной Европы также показывают, что они открыты для этого плана. В рамках такого подхода должна появиться возможность выработать гарантии безопасности, которые потребуются Киеву до того, как он сможет вступить в НАТО.

Но зачем Украине соглашаться на условия, которые, вероятно, будут означать окончательную потерю существенной части ее международно признанных территорий? Ответ на этот вопрос кроется во внутренней политике Соединенных Штатов.

Вначале поддержка Украины в США была мощной и двухпартийной. Но с тех пор все изменилось. Согласно результатам исследования, проведенного центром Pew, в то время как демократы продолжают поддерживать текущий уровень помощи Киеву, доля республиканцев, которые считают, что Америка делает чрезмерно много, неуклонно растет – с 9% в марте 2022 года до 44% сегодня. Недавно спикер палаты представителей Кевин Маккарти (Kevin McCarthy) отверг план, поддержанный лидером сенатского большинства Чаком Шумером (Chuck Schumer) и лидером меньшинства Митчем МакКоннеллом (Mitch McConnell), который предусматривает предоставление Украине дополнительной помощи вне рамок обычного процесса ассигнований. Все дело в том, что на соглашение по потолку госдолга налагает на этот процесс определенные ограничения, касающиеся как оборонных, так и необоронных расходов. То есть помощь Киеву может быть урезана уже в конце сентября.

Зеленский также должен учитывать вероятность того, что после выборов в ноябре 2024 года Дональд Трамп, который никогда не был другом Украины, вернется в Овальный кабинет. Трамп пообещал положить конец нынешнему конфликту в течение 24 часов после вступления в должность. У нас есть все основания предполагать, что он быстро свернет нынешнюю политику, лишив Украину способности противостоять России. Если Зеленский не готов поставить будущее своей страны в зависимость от прихотей американских избирателей, ему следует задуматься о том, чтоб заключить наиболее выгодную сделку, которую он только может получить от союзников, пока уровень поддержки еще остается достаточно высоким.

Шарль де Голль когда-то мечтал о Европе, которая будет простираться от "Атлантики до Урала", и на краткое мгновение после распада Советского Союза эта мечта показалась осуществимой. Теперь стало понятно, что Европа должна заканчиваться на границе между Украиной и Россией. Ради мира во всем мире Запад должен установить эту границу и защитить ее от будущих нападок со стороны государства, которое никогда не станет европейским.

Комментарии читателей

John M

Украина могла бы уже сейчас быть в Евросоюзе, торговать с Европой, пользоваться российским газом и жить богато, если бы она согласилась на статус нейтральной страны. Вместо этого Зеленский решил прыгнуть в кровать к врагам России, за что она ему теперь мстит. Зеленский – главный дурак.

Manny Calderon

Зеленскому уже давно следовало согласиться на компромисс. А он сделал выбор в пользу разрушений и смерти, прикрывшись "национальной гордостью". У Киева никогда не было средств для того, чтобы защищать себя от нападок. Американские налогоплательщики уже потратили на украинский конфликт миллиарды долларов и потратят еще больше на восстановление этой страны. Это неправильно!

Sara Baker

Давайте же будем вести этот конфликт до последнего американского доллара и до последнего украинца! А потом Зеленский заявит, что теперь на территории Украины должны умирать американские солдаты.

Что касается ускоренного вступления Украины в НАТО – это безумие! Зачем мы снова дразним медведя?

Steven Fierberg

Идея о том, что Украина должна вернуть себе Крым, – это Гордыня! Мы не сумеем "преподать урок Путину". Он ничему не научится. Люди ежедневно гибнут в бессмысленном конфликте, о котором через 20 лет никто и не вспомнит. Соединенные Штаты сегодня дружат с Вьетнамом. Разве те территориальные "приобретения" что-то значили? Сколько людей за них погибло? Тогда не случилось никакого "эффекта домино", не случится его и теперь, поскольку НАТО повсюду. Нам необходимо заключить соглашение, отдать Путину часть востока Украины, если потребуется. Посмотрите на Первую мировую войну, изучите ее. Миллионы людей погибли ни за что. А ведь это случилось за столетие до того, как ядерное оружие было доставлено в Белоруссию. Это Гордыня в чистом виде – думать, что можно вернуть Украину в ее первоначальные, в некотором смысле случайные границы. А гордыня ведет к трагедии. Прекратите этот конфликт.

Brian V

Если Украина не сможет продвинуться в ходе своего весеннего… то есть уже летнего наступления, продолжать сражаться нет смысла. Да, Соединенные Штаты заявили, что цель заключается в том, чтобы истощить и слабить Россию, и мы делаем это, используя украинцев в качестве пушечного мяса. С точки зрения нравственности пора положить конец страданиям. А все те, кто с нетерпением ждет передачи F-16 Киеву, должны понять, что истребители прибудут туда очень нескоро и что они не смогут существенным образом изменить ситуацию.

Darren Kim

Генри Киссинджер однажды сказал: "Быть врагом Америки опасно, но быть ее другом – смертельно".

Thomas wahl

Очень жаль, что Евросоюз и Обама изначально не попытались достичь компромисса, вместо того чтобы свергать демократически избранное украинское правительство.