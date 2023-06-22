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Путин пообещал усилить поставки ударных БПЛА в войска

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Ударный БПЛА "Куб"
Ударный БПЛА "Куб".
Источник изображения: ТАСС/Новодережкин Антон

Власти продолжают поставлять ударных беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в войска. Об этом на встрече с выпускниками военных вузов заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Продолжится совершенствование систем производства контрбатарейной борьбы, а также поставка в войска БПЛА и роботизированных ударных комплексов, которые хорошо показали себя в боевых условиях», — заявил Путин и пообещал форсировать их массовый выпуск.

По его словам, необходимо обеспечить этой техникой все войсковые звенья. «Сегодня нашей армии и флоту нужно и развиваться, и решать боевые задачи», — добавил он.

Ранее Путин поручил до 1 сентября принять исчерпывающие меры по интеграции БПЛА в единое воздушное пространство России. В поручении президента также сказано, что будет рассмотрен вопрос о цифровой трансформации организации воздушного движения в области.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
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