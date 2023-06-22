Источник изображения: topwar.ru

В сети опубликованы кадры, на которых запечатлен захваченный в ходе боев за населенный пункт Новодонецкое штурмовым отрядом и танковой ротой 40-й бригады морской пехоты ТОФ РФ американский MRAP Oshkosh M-ATV.

На кадрах "Военного осведомителя" можно увидеть, как захваченную в ходе боев у боевиков киевского режима единицу военной техники при помощи танка буксируют в тыл.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Военнослужащие киевского режима сталкиваются с трудностями в эксплуатации поставленной Западом военной техники, которая оказалась сложной в управлении для военнослужащих ВСУ, прошедших краткосрочное обучение, явно недостаточное для успешного использования вооружений в боевых условиях. Это стало одним из факторов, ставших причиной беспрецедентно больших потерь украинской армии в ходе наступления на южных участках линии боевого соприкосновения.

Ранее сообщалось, что киевский режим задействовал в ходе своей попытки наступления на Новодонецком участке подразделения, в состав которых вошли иностранные наемники. Противником использовалась бронетехника преимущественно натовских образцов, такие как американские бронемашины "Хаммер", британские "Мастиф", а также французские колесные танки AMX-10.

Противник не прекращает попыток прорвать оборону в районе Новодонецкого, расположенного на стыке ДНР и Запорожской области. Украинские боевики малыми группами при поддержке артиллерии проводят разведки боем и пытаются прорваться к поселку.

Российские ударные вертолеты уничтожили боевые бронемашины ВСУ, а также поразили более десяти мест скопления украинских боевиков в районах населенных пунктов Новодонецкое и Макаровка.