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РИА Новости

В России продолжат создание новейших образцов бронетехники, заявил Путин

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Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: © Фотохост-агентство РИА Новости

Путин: в России продолжат создание новейших образцов бронетехники и боевых комплексов

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Создание новейших образцов бронетехники, ударных боевых комплексов и ПВО будет продолжено, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений.

"В ходе специальной военной операции огромный вклад в решение боевых задач вносят новейшие образцы бронетехники, ударные ракетные и авиационные комплексы, системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Их производство, их совершенствование, безусловно, будет продолжено", - сказал глава государства.

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Путин Владимир
Проекты
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