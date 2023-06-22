В России продолжат создание новейших образцов бронетехники, заявил Путин

Путин: в России продолжат создание новейших образцов бронетехники и боевых комплексов

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости. Создание новейших образцов бронетехники, ударных боевых комплексов и ПВО будет продолжено, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений.

"В ходе специальной военной операции огромный вклад в решение боевых задач вносят новейшие образцы бронетехники, ударные ракетные и авиационные комплексы, системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Их производство, их совершенствование, безусловно, будет продолжено", - сказал глава государства.