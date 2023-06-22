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Известия.ru

Разработанные казанскими учеными беспилотники передали военнослужащим в зоне СВО

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Источник изображения: Фото: Татарстан-24/tatarstan24.tv

Находящимся в зоне специальной военной операции (СВО) бойцам добровольческих батальонов «Тимер» и «Алга» передали разведывательные и ударные дроны, разработанные казанскими учеными. Об этом 21 июня сообщил телеканал «Татарстан-24».


Сообщается, что новые беспилотники могут поднять до 1 кг взрывчатки.

«Грач» без подзарядки может летать на протяжении 20 минут со скоростью до 120 км/час. «Аист» может зависать над вражескими позициями до 10 минут, углубляясь в зону противника на 2 км.

«Разведка становится проще. Можно подлететь и посмотреть укрепы, провести бой», — отметил боец.

Уточняется, что ученые научили бойцов перепрошивать и настраивать дроны.

18 июня президент России Владимир Путин заявил о стимулировании военной промышленности в части разработки беспилотников.

Ранее, 26 мая, президент концерна «Калашников» Алан Лушников сообщил о создании дивизиона собственных БПЛА и о расширении производства дронов в несколько раз. Он отметил, что «Калашников» консолидировал все свои мощности для производства и разработки беспилотников.

27 апреля Путин назвал перспективной отрасль беспилотных летательных аппаратов. Он также указал на необходимость развития отрасли беспилотной авиации. По словам Путина, сфера беспилотных авиационных систем поможет добиться структурных изменений.

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Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
Проекты
БПЛА
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