ЦКБ МТ "Рубин": подводные беспилотники станут выносными антеннами связи АПЛ будущего

ЦАМТО, 21 июня. Подводные беспилотники станут выносными антеннами связи атомной подлодки будущего "Арктур" для большей скрытности, заявил в интервью "РИА Новости" генеральный директор ЦКБ МТ "Рубин" Игорь Вильнит.

ЦКБ МТ "Рубин" является главным в России разработчиком атомных стратегических и неатомных подводных лодок, а также морских беспилотников. "Арктур" является проектом перспективной подлодки для ВМФ РФ.

"Необитаемые аппараты станут выносными антеннами связи, они позволят лодке дистанцироваться в пространстве и времени от операций, грозящих потерей скрытности. Предложены и другие шаги в непрекращающейся борьбе с шумом, наиболее заметный – безвальная энергетическая установка с полным электродвижением", – сказал И.Вильнит.