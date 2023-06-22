Затеянная в США "переоценка" военной помощи Киеву свидетельствует о масштабной коррупции в Пентагоне

ЦАМТО, 21 июня. Анонсированное заместителем официального представителя Пентагона Сабриной Сингх несоответствие заявленной стоимости поставленной США Киеву военной техники на сумму 6,2 млрд. долл. из-за "переоценки стоимости оборудования" представляет собой чудовищную по масштабам коррупционную схему.

Однозначно можно утверждать, что на многие виды вооружений цены изначально назначались завышенными с учетом корыстных интересов чиновников США, ответственных за поставки вооружений Киеву. А на другом конце этого "оружияпровода" расхищением поставленного оборудования занимаются уже чиновники Киевского режима. То есть за счет поставок Киеву вооружений обогащение чиновников осуществляется в два этапа – сначала в США, а затем на Украине.

ЦАМТО еще в начале этого года сообщал, что при детализации передаваемой Киеву военной помощи стало очевидным, что США дают завышенные стоимостные оценки переданной военной техники. Причем это касается не только США, но и других стран, в том числе Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, то есть тех, кто больше всего "кричит" об оказанной военной помощи, старясь подчеркнуть свою значимость и заслужить признание со стороны США как "хозяина" и главного распорядителя военной помощи ВС Украины.

Большая часть поставляемых на Украину основных систем вооружений – это вооружения из наличия ВС соответствующих стран, то есть бывшее в эксплуатации вооружение, которое изымается со складов Минобороны, либо берется непосредственно из войсковых частей.

Для объективной оценки военной помощи подсчет стоимостных пакетов в части основных систем вооружений из состава ВС должен проводиться по их остаточной стоимости.

Остаточная стоимость тех или иных систем вооружения определяется исходя из их первоначальной стоимости, уменьшенной на суммы накопленной амортизации и обесценения, с учетом последующих капитальных вложений, связанных с улучшением и (или) восстановлением этих систем вооружений.

Как показал анализ ЦАМТО, остаточную стоимость основных систем вооружения многие страны необоснованно повышают (иногда в разы).

Следует отметить, что "прибавкой" к остаточной стоимости в наибольшей степени грешат сами США. Помощь, которую выделяет в рамках тех или иных пакетов военной помощи администрация Джо Байдена базируется на тех данных, которые представляет Минобороны (по стоимости передаваемой из наличия техники), а американскому военному ведомству свойственно зарабатывать на всем, в том числе и на предоставлении завышенных данных по остаточной стоимости предаваемой ВСУ техники.

Затеянная "переоценка", очевидно, связана как с проблемами обеспечения администрацией Джо Байдена финансирования новых траншей военной помощи Украине, так и вскрывшимися фактами чудовищных масштабов коррупции при выделении военной помощи Киеву, которые уже просто невозможно скрыть от общественности.