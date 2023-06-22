Глава ЕИБ призвал европейские страны восстанавливать Украину уже сейчас

Вернер Хойер отметил, что конфликт, скорее всего, будет продолжаться еще "долгое время"

ЛОНДОН, 21 июня. /ТАСС/. Глава Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Вернер Хойер призвал европейские страны начать восстанавливать Украину уже сейчас. Об этом он заявил в интервью, опубликованном в среду в газете Financial Times.

"Укрепление устойчивости - называйте это реконструкцией или как угодно - должно происходить сейчас, а не в тот день, когда, надеюсь, высохнут чернила на мирном договоре", - приводит газета слова главы ЕИБ. Он подчеркнул, что необходимо уже сейчас начинать восстановление, несмотря на "очень рискованный" характер работы. Хойер также отметил, что конфликт, скорее всего, будет продолжаться еще "долгое время".

Ранее глава ЕИБ заявил, что помощь Украине после окончания конфликта может обойтись Европе в триллионы евро, но она не должна нести это бремя в одиночку.

Вторая конференция по восстановлению Украины открывается в среду в Лондоне. По заявлениям канцелярии премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака, всего в двухдневном мероприятии должны принять участие более тысячи иностранных гостей из 61 страны, а также представители неправительственных организаций и бизнеса.