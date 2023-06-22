Войти
ТАСС

Глава ЕИБ призвал европейские страны восстанавливать Украину уже сейчас

269
0
0
Флаги Украины и Евросоюза
Флаги Украины и Евросоюза.
Источник изображения: Global Look Press/Monika Skolimowska

Вернер Хойер отметил, что конфликт, скорее всего, будет продолжаться еще "долгое время"

ЛОНДОН, 21 июня. /ТАСС/. Глава Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Вернер Хойер призвал европейские страны начать восстанавливать Украину уже сейчас. Об этом он заявил в интервью, опубликованном в среду в газете Financial Times.

"Укрепление устойчивости - называйте это реконструкцией или как угодно - должно происходить сейчас, а не в тот день, когда, надеюсь, высохнут чернила на мирном договоре", - приводит газета слова главы ЕИБ. Он подчеркнул, что необходимо уже сейчас начинать восстановление, несмотря на "очень рискованный" характер работы. Хойер также отметил, что конфликт, скорее всего, будет продолжаться еще "долгое время".

Ранее глава ЕИБ заявил, что помощь Украине после окончания конфликта может обойтись Европе в триллионы евро, но она не должна нести это бремя в одиночку.

Вторая конференция по восстановлению Украины открывается в среду в Лондоне. По заявлениям канцелярии премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака, всего в двухдневном мероприятии должны принять участие более тысячи иностранных гостей из 61 страны, а также представители неправительственных организаций и бизнеса. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Похожие новости
20.12.2021
Украина заявила об отсутствии планов по размещению в стране иностранных военных
10.08.2020
Русская Германия (Германия): Трамп угрожает войсками
04.04.2019
Россия готова к поворотам в сфере безопасности Черного моря, заявил Грушко
16.01.2017
Украина проведет военную инспекцию в России в рамках Венского документа
27.01.2015
Украинская армия может получить на вооружение новый ракетный комплекс "Сапсан"
05.12.2012
J-31: до серии пока далеко
20.05.2009
Шойгу и Нургалиев открыли в Москве международный салон "Комплексная безопасность-2009"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.06 03:34
  • 1
Шойгу заявил, что сейчас решается судьба России
  • 22.06 02:32
  • 5
В Госдуме призвали присвоить часть технологий Breadly и Leopard
  • 22.06 01:38
  • 51451
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.06 23:28
  • 1
Заявления Министра обороны на Коллегии Министерства обороны Российской Федерации
  • 21.06 22:51
  • 23
Аналитик RAND: пусть США предложат мирный финал. Иначе — битва без конца
  • 21.06 21:21
  • 1
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 21.06 21:14
  • 2
На чем разбогатеет Россия в будущем
  • 21.06 20:49
  • 2
"Русских нужно напугать": в Чехии задумались об устрашении Росси
  • 21.06 20:28
  • 6
Путин сообщил об уничтожении пяти комплексов Patriot под Киевом
  • 21.06 17:07
  • 3
В Японии Германию призвали вооружаться из-за "непредсказуемости" России
  • 21.06 15:22
  • 0
Запад сыграл неоценимую роль в поддержке объединения Москвы и Минска
  • 21.06 02:17
  • 2
На форум "Армия-2023" готовы приехать делегации из 41 страны, заявил Шойгу
  • 20.06 16:47
  • 110
Азербайджан сбил российский вертолет в Армении
  • 20.06 13:58
  • 0
Польша активно готовится к ведению войны в отношении Беларуси
  • 20.06 13:40
  • 4
США заявили об обеспокоенности по поводу некоторых элементов взаимодействия КНР с РФ