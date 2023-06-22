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ТАСС

Le Monde: Франция выступает за вступление Украины в НАТО для урегулирования конфликта

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Штаб-квартира НАТО
Штаб-квартира НАТО.
Источник изображения: AP Photo/ Francisco Seco

По данным газеты, таким образом страна надеется поспособствовать переговорам между Киевом и Москвой

ПАРИЖ, 21 июня. /ТАСС/. Франция, ранее исключавшая возможность вступления Украины в НАТО, теперь поддерживает такой вариант развития событий и таким образом надеется поспособствовать переговорам между Киевом и Москвой.  Об этом во вторник сообщила газета Le Monde со ссылкой на источники.

По данным издания, совет обороны в Елисейском дворце 12 июня рассматривал вопрос вступления Украины в НАТО. Париж такой вариант развития событий считает гарантией безопасности для Киева. Если Украина вступит в альянс, полагают во Франции, это может удержать Россию от проведения операции или, если конфликт закончится, предотвратит "любую новую агрессию". В Париже также думают, что новая позиция Франции может убедить президента Украины Владимира Зеленского вступить в переговоры, когда он посчитает нужным, в зависимости от хода контрнаступления.

Сейчас Франция в рамках "деликатных дискуссий" между союзниками Украины в преддверии саммита НАТО, который пройдет в июле в Вильнюсе, придерживается нового подхода. В его основе - отстаивание вступления Украины в альянс с целью повлиять на ход конфликта и на начало переговоров, пишет издание. Газета поясняет, что большинство стран Центральной Европы, а именно Польша и страны Балтии, ратуют за вступление Украины в НАТО. "Позиция Франции сейчас ближе к позиции Польши, чем Германии", - сказал изданию неназванный дипломат.

 В 2008 году на саммите в Бухаресте президент Франции Николя Саркози и канцлер Германии Ангела Меркель заблокировали вступление Украины в альянс по быстрому сценарию, вопреки рекомендации США. Французский лидер Эмманюэль Макрон придерживался этого подхода до начала российской спецоперации и после.

Перспектива вступления в НАТО

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вступление Украины в организацию во время конфликта невозможно, страны альянса и Киев это понимают. Столтенберг также говорил, что на саммите Североатлантического альянса, который пройдет в Вильнюсе в июле, планируется подвести Украину ближе к альянсу, создать Совет Украина - НАТО и обеспечить многолетнюю программу военных поставок киевским властям.

2 июня президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в Киеве понимают невозможность вступления в альянс до тех пор, пока в стране продолжаются боевые действия. Днем ранее на саммите Европейского политического сообщества он утверждал, что Украина готова вступить в НАТО, но ждет, когда альянс будет готов принять ее.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что звучащие из Киева заявления о вступлении в НАТО говорят о нежелании и неспособности украинских властей решать конфликт за столом переговоров. Он подчеркивал, что Россия будет добиваться обеспечения собственной безопасности и это исключает расширение НАТО за счет вступления в альянс Украины и его приближение к российским границам. По словам Пескова, эта тема является раздражителем на долгие годы и многие страны Европы отдают себе в этом отчет. 

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Страны
Германия
Польша
Россия
США
Украина
Франция
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NATO
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