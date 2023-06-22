ФСВТС России готова к сотрудничеству с Турцией в военно-морской сфере, но конкретных проектов пока нет

Москва. 21 июня. ИНТЕРФАКС - Россия готова к военно-техническому сотрудничеству с Турцией по морской тематике, есть широкий спектр предложений, но о конкретных проектах говорить пока рано, сообщили в среду "Интерфаксу" в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ.

"Россия и Турция ведут обсуждение различных направлений военно-технического сотрудничества. У России имеется широкий спектр предложений в военно-морской области. Готовы к сотрудничеству с Турцией в этом направлении", - заявили в ФСВТС РФ.

"Однако в настоящее время о каких-либо конкретных проектах двустороннего военно-технического сотрудничества в военно-морской сфере говорить преждевременно", - сказали в ведомстве.

В июне 2021 года в ФСВТС России говорили, что Россия и Турция обсуждают сотрудничество по морской тематике.

Как сообщал "Интерфакс", Турция купила у России четыре дивизиона систем ПВО С-400 (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") стоимостью $2,5 млрд. 23 октября 2019 года "Рособоронэкспорт" сообщил, что Россия выполнила этот контракт досрочно, поставив Турции все элементы систем С-400, включая ракеты. 7 декабря глава "Ростеха" Сергей Чемезов сказал, что Турция расплатилась за С-400.