"Адмирал Нахимов" может выйти на испытания в декабре или мае

Генеральный директор "Севмаша" Михаил Будниченко сообщил, что крейсер находится на завершающем этапе ремонта и модернизации

КРОНШТАДТ, 21 июня. /ТАСС/. Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" после ремонта и модернизации на "Севмаше" может выйти на ходовые испытания в декабре 2023 года или в мае 2024 года. Об этом ТАСС в ходе Международного военно-морского салона сообщил генеральный директор "Севмаша" Михаил Будниченко.

"Если успеем, то крейсер отправится на ходовые испытания в декабре текущего года. Если нет, то это произойдет с началом навигации в мае следующего года", - сказал он.

По словам Будниченко, крейсер находится на завершающем этапе ремонта и модернизации. Идет отделка кают, наладка оборудования и корабельных систем. В работе участвуют более трех тыс. человек. Одновременно идут швартовые испытания корабля. Он готовится к заселению экипажа.

Крейсер находился в ремонте с 1999 года. Реальные работы на нем велись с 2013 года. Главный результат модернизации - заметное усиление ударной мощи крейсера. Он будет нести, в частности, 10 универсальных корабельных стрельбовых комплексов на 8 крылатых ракет "Калибр-НК" и/или "Оникс" каждый. В перспективе он получит гиперзвуковые ракеты "Циркон".

МВМС-2023 проходит в Кронштадте с 21 по 25 июня. Организатором мероприятия выступает Министерство промышленности и торговли РФ. Впервые площадкой проведения стал Музей военно-морской славы и конгрессно-выставочный центр на территории туристско-рекреационного кластера "Остров фортов". Экспозиция предприятий кораблестроительной и судостроительной отраслей собрала более 250 ведущих российских и иностранных участников. ТАСС является стратегическим медиапартнером МВМС-2023.