Гендиректор "Северной верфи" заявил о решении практически всех проблем по импортозамещению

Игорь Орлов отметил, что у завода сейчас очень плотный строительный график

КРОНШТАДТ, 21 июня. /ТАСС/. "Северная верфь" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), строящая серии кораблей и рыболовецских судов, успешно решает проблемы импортозамещения. Об этом ТАСС в ходе Международного военно-морского салона (МВМС-2023) сообщил генеральный директор предприятия Игорь Орлов.

"На данном этапе мы решили практически все проблемы, с которыми столкнулись в части поставок из-за рубежа. Всем тем, кто отказал нам в сотрудничестве, мы нашли замену", - сказал он.

По словам гендиректора, у завода сейчас очень плотный строительный график. Из-за санкций с 2022-го на 2023-й год передвинулись сроки сдачи в эксплуатацию сразу четырех заказов - двух военных и двух рыбопромысловых.

"И у первых, и у вторых - своя специфика, поэтому мы должны очень серьезно подходить к распределению сил, использованию ресурсов. Это непростая задача в условиях сегодняшних вызовов. Приходится на ходу перестраиваться, формировать новые требования к действиям завода и наших партнеров", - сказал Орлов.

Он отметил, что стапельное расписание сформировано до 2028 года. На заводе сейчас на активных этапах осуществляется строительство девяти военных заказов и 10 гражданских судов.

МВМС-2023 проходит в Кронштадте с 21 по 25 июня. Организатором мероприятия выступает Министерство промышленности и торговли РФ. Впервые площадкой проведения стал Музей военно-морской славы и Конгрессно-выставочный центр на территории туристско-рекреационного кластера "Остров фортов". Экспозиция предприятий кораблестроительной и судостроительной отраслей собрала более 250 ведущих российских и иностранных участников. ТАСС является стратегическим медиапартнером МВМС-2023.