В Британии опасаются потерять статус «великой военной державы» из-за продолжающегося сокращения армии

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Великобритания стремительно теряет статус одной из ведущих военных держав в мире, на сегодняшний день вооруженные силы Соединенного королевства не дотягивают и до 80 тысяч человек. В Лондоне опасаются, что в дальнейшем Британия потеряет все свое влияние в НАТО.

Британия превращается из одной из ведущих военных держав в среднестатистическую европейскую страну с небольшой армией и устаревшим вооружением из-за сокращения вооруженных сил. К такому мнению пришел британский генерал Тим Редфорд, занимающий пост заместителя верховного главнокомандующего Объединенными силами НАТО в Европе. По его словам, дальнейшее сокращение армии окончательно лишит Великобританию статуса "великой державы".

Мы располагаем влиянием в НАТО, у нас удачная позиция здесь. Я беспокоюсь, что если мы не будем инвестировать, не создадим свою производственную базу и не будем показывать лидерство, то мы можем утратить это положение

- заявил Редфорд.

На сегодняшний день численность британской армии составляет примерно 76 тысяч человек, это самый низкий показатель с начала 19 века. Генерал убежден, что современная британская армия не способна реагировать на существующие мировые угрозы, а уж вести боевые действия против стран уровня России или Китая, так уж и подавно. Для исправления этой ситуации Редфорд призывает начать модернизацию британских ВС с одновременным наращиванием численности.

О том, что Великобритания больше не является одной из "великих держав", говорят уже давно. Лишившаяся своих колоний, за счет которых существовала, на сегодняшний день Британия только пытается казаться значительной, отчаянно цепляясь за уплывающее величие и делая вид, что все хорошо.