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ЦАМТО

Командование ВС Греции сделало выбор в пользу закупки БЛА "Патроллер"

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Источник изображения: Фото: pronews.gr

ЦАМТО, 21 июня. Сухопутные войска Греции получат четырех новых БЛА "Патроллер" (Patroller) в дополнение к состоящим на вооружении БЛА "Спервер" (Sperwer).

Тактические БЛА будут закуплены у французской компании Safran Electronics & Defense, выбранной подрядчиком модернизации парка тактических БЛА СВ Греции.

Закупка будет осуществляться через Агентство поддержки и приобретений НАТО (NSPA – NATO Support and Procurement Agency), которое 19 июня сообщило, что по поручению командования Сухопутных войск Греции приступило к переговорам с Safran Electronics & Defense о заключении соответствующего контракта.

Закупка БЛА позволит ВС Греции выполнять более широкий спектр задач по ведению разведки, поддержке операций сухопутных войск и контроля морских и наземных границ.

Как заявлено, "Патроллер" разработан с использованием более чем 30-летнего опыта Safran Electronics & Defense в области тактических беспилотных систем, навигационных систем, бортовой электроники и оптоэлектроники. Он может быть оснащен несколькими датчиками для ведения разведки в интересах вооруженных сил и сил национальной безопасности. В частности, при разработке использован опыт, приобретенный Safran Electronics & Defense при создании и поддержке в ходе применения в Афганистане БЛА "Спервер".

В феврале 2023 года "Патроллер" стал первым тактическим БЛА, официально сертифицированным на соответствие требованиям стандарта летной годности НАТО STANAG 4671 применимо к самолетным БЛА весом более 150 кг.

Как сообщал ЦАМТО, "Патроллер" представляет собой многоцелевой БЛА самолетного типа, предназначенный для сбора информации, наблюдения и разведки, идентификации и обнаружения угроз на большом расстоянии днем и ночью, а также их поражения.

Размах крыла разработанного на базе легкого самолета ES15 немецкой компании Ecarys (ранее Stemme) БЛА "Патроллер" составляет 18 м, максимальная взлетная масса – 1050 кг, масса полезной нагрузки – до 210 кг. Взлет и посадка осуществляются в автоматическом режиме. Максимальная дальность применения в зоне прямой радиовидимости – 180 км (при использовании спутниковой связи возрастает до 1000 км), максимальная продолжительность полета – до 15 часов при стандартном запасе топлива, рабочий потолок – 16 тыс. футов. Аппарат может развивать максимальную скорость 200 км/ч. БЛА может нести электронно-оптическую станцию наблюдения Euroflir-410 компании Safran, РЛС с синтезированной апертурой PicoSAR группы Leonardo, средства РЭБ, ракеты с лазерным наведением.

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Страны
Афганистан
Греция
Компании
Leonardo
Safran
Проекты
NATO
БПЛА
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