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РИА Новости

В ЦКБ "Рубин" рассказали о работе по улучшению АПЛ "Борей"

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Испытания подводного ракетоносца типа "Борей"
Испытания подводного ракетоносца типа "Борей".
Источник изображения: © Минобороны РФ

Глава ЦКБ "Рубин" Вильнит: каждая новая стратегическая АПЛ "Борей" совершеннее предыдущей

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости, Сергей Сафронов. Каждый последующий корабль в серии проекта 955-А класса "Борей" улучшается по сравнению с предыдущим, в частности, за счет новейшей радиоэлектроники, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор Центрального конструкторского бюро морской техники (ЦКБ МТ) "Рубин" Игорь Вильнит.

ЦКБ МТ "Рубин" является главным в России разработчиком атомных стратегических и неатомных подводных лодок, а также морских беспилотников.

"Прежде всего отмечу, что мы постоянно вносим улучшения при строительстве серийных заказов. Во-первых, по результатам испытаний головного корабля совместно с заказчиком и "Севмашем", заводом-строителем, мы определили, что можно оптимизировать на серийных подводных лодках. Во-вторых, появляется новое оборудование, прежде всего радиоэлектронное, которое нужно установить на очередной корабль, чтобы тот отвечал самым современным требованиям", - сказал Вильнит.

Подводные лодки проекта 955 "Борей" и модернизированного 955А "Борей-А" относятся к четвертому поколению атомных подводных ракетоносцев, вооружены 16 баллистическими ракетами "Булава" и предназначены для решения задач стратегического ядерного сдерживания.

В составе ВМФ на данный момент шесть таких подлодок: "Юрий Долгорукий", "Александр Невский", "Владимир Мономах" проекта 955 и "Князь Владимир", "Князь Олег" и "Генералиссимус Суворов" проекта 955А.

На "Севмаше" на разной стадии строительства находятся еще три лодки 955А: "Князь Пожарский", "Дмитрий Донской" и "Князь Потемкин". Еще один "Борей-А" - "Император Александр III" был спущен на воду в декабре 2022 года и сейчас находится на испытаниях. До конца года лодка должна пополнить Тихоокеанский флот.

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Страны
Россия
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Александр Невский
Булава-30
Владимир Мономах
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