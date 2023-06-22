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ОАЭ запустят спутник на российской ракете

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Пуск РН "Союз-2.1б"
Пуск РН "Союз-2.1б".
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Объединенные Арабские Эмираты запустят спутник PHI-Demo на российской ракете «Союз-2.1б» с космодрома Восточный. Об этом со ссылкой на Космический центр имени Мухаммеда бен Рашида сообщает РИА Новости.

Инициатива запуска космического аппарата принадлежит властям Дубая. Старт носителя с полезной нагрузкой состоится 27 июня в 14:34 по московскому времени.

Миссия PHI-Demo, созданная компаниями из ОАЭ и Великобритании, включает аппарат для обеспечения связи IoT, позволяющий взаимодействовать с устройствами, работающими в сетях пятого поколения 5G.

20 июня «Роскосмос» сообщил, что на космодроме Восточный собрана головная часть ракеты «Союз-2.1б», включающая разгонный блок «Фрегат» и 43 спутника. Ожидается, что в ходе пуска 27 июня на околоземную орбиту будут выведены аппараты «Метеор-М» № 2-3 и 42 попутных малых спутника.

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Страны
Великобритания
ОАЭ
Продукция
Фрегат РБ
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Роскосмос
Проекты
Союз-2 РН
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