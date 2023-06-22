В Минобороны рассказали о попытке Киева совершить теракт в Подмосковье

Место падения беспилотника у складов рядом с поселком Калининец в Наро-Фоминском городском округе.

Минобороны: Киев попытался провести теракт с помощью трех БПЛА по объектам в Подмосковье

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Киев попытался провести террористическую атаку с помощью трех беспилотников самолетного типа по объектам в Московской области, сообщило Минобороны России.

"В результате неудавшейся террористической атаки пострадавших и разрушений нет", — добавили в ведомстве.

Все беспилотники подавили средствами радиоэлектронной борьбы, после чего они потеряли управление и потерпели крушение.

Сегодня губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что рано утром беспилотники упали на подлете к складам одной из воинских частей в поселке Калининец Наро-Фоминского городского округа.

Тридцатого мая Украина предприняла террористическую атаку беспилотниками по Москве. По данным Минобороны России, Киев задействовал восемь БПЛА самолетного типа: пять сбили из зенитно-пушечного комплекса в Подмосковье, три подавили средствами РЭБ.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя атаку дронов, заявил, что это — ответ киевского режима на эффективные российские удары за два дня до этого по одному из центров принятия решений.