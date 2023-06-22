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ТАСС

Источник: новый подводный атомоход проекта 955А "Дмитрий Донской" станет еще малошумнее

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Подводный крейсер проекта 955А – "Борей-А"
Подводный крейсер проекта 955А – "Борей-А".
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Львов

По его словам, по своим акустическим характеристикам подлодка приблизится к многоцелевым субмаринам модернизированного проекта 885М

КРОНШТАДТ, 21 июня. /ТАСС/. Строящийся на заводе "Севмаш" новый атомный подводный ракетный крейсер проекта 955А (шифр "Борей-А") "Дмитрий Донской" получит усовершенствованную паротурбинную установку и станет еще малошумнее. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

"Новую подлодку "Дмитрий Донской" от предыдущих "Бореев" будет отличать ряд технических усовершенствований, которые внедрил разработчик проекта 955А ЦКБ МТ "Рубин". В частности, улучшения будут внесены в паротурбинную установку, в результате движитель лодки станет еще малошумнее", - сказал собеседник агентства в кулуарах Международного военно-морского салона (МВМС-2023).

Он также уточнил, что по своим акустическим характеристикам подлодка приблизится к многоцелевым субмаринам модернизированного проекта 885М (шифр "Ясень-М").

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Новый атомный крейсер модернизированного проекта 955А "Дмитрий Донской" был заложен на заводе "Севмаш" 23 августа 2021 года. Контракт на его строительство был заключен в 2020 году. Сдача крейсера, служба которого предполагается в составе Северного флота, запланирована на конец 2026 года. Ранее ТАСС сообщал, что ракетоносец спустят на воду в 2025 году.

МВМС-2023 проходит в Кронштадте с 21 по 25 июня. Организатором мероприятия выступает Министерство промышленности и торговли РФ. Впервые площадкой проведения стал Музей военно-морской славы и Конгрессно-выставочный центр на территории туристско-рекреационного кластера "Остров фортов". Экспозиция предприятий кораблестроительной и судостроительной отраслей собрала более 250 ведущих российских и иностранных участников. ТАСС является стратегическим медиапартнером салона. 

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Страны
Россия
Продукция
Дмитрий Донской
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Минпромторг РФ
Севмаш
Проекты
2020-й год
885 Ясень
955 Борей
СФ
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