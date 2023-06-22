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ТАСС

Боевые корабли и катера обеспечения ВМФ примут участие в программе МВМС-2023

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Источник изображения: ДИМК МО РФ

Готовность кораблей и их экипажей к участию в Международном военно-морском салоне накануне проверил главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов

КРОНШТАДТ, 21 июня. /ТАСС/. Корабли и катера обеспечения Военно-морского флота примут участие в программе XI Международного военно-морского салона (МВМС-2023). Об этом сообщили в среду в департаменте информации и массовых коммуникаций (ДИМК) Минобороны России.

"В программе мероприятия примут участие современные боевые корабли и катера, а также суда обеспечения Военно-морского флота России, корабли и катера Погранслужбы ФСБ и МЧС", - говорится в сообщении.

Там отметили, что у причальной стенки Ленинградской военно-морской базы ошвартованы малые ракетные корабли "Серпухов" и "Мытищи", подводная лодка "Уфа", малый десантный корабль на воздушной подушке "Мордовия" и другие участники салона меньшего водоизмещения. На причале будет представлен береговой ракетный комплекс "Бастион".

Готовность кораблей и их экипажей к участию в МВМС-2023 накануне проверил главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов. Планируется, что часть кораблей будет открыта для показа посетителям салона 24 и 25 июня. С 21 по 23 июня их смогут посетить официальные делегации и журналисты.

В рамках МВМС-2023 пройдет XII Международная конференция "Военно-морской флот и судостроение в современных условиях". На заседании круглого стола будут обсуждаться вопросы развития Северного морского пути в условиях конкуренции и санкционной политики Запада. В деловую программу вошла VII Международная научно-практическая конференция "Имитационное и комплексное моделирование морской техники и морских транспортных систем". Генеральные конструкторы предприятий ОПК проведут совещание по вопросам создания новейшего вооружения и специальной техники в сфере кораблестроения, навигации и вооружений.

МВМС является одним из крупнейших мероприятий в области кораблестроения. Ранее салон собирал участников на территории петербургского "Ленэкспо". Его деловая часть проходили в павильонах, а экспонаты отрасли выставлялись в Галерном ковше. В 2021 году салон прошел в Санкт-Петербурге в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум" без посетителей. 

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