Войти
ИноСМИ

Запад понял, чем чреваты плохие отношения с Китаем

271
0
0
Госсекретарь США Энтони Блинкен и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине. 19 июня 2023 года
Госсекретарь США Энтони Блинкен и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине. 19 июня 2023 года.
Источник изображения: © AFP 2023 / LEAH MILLIS

Европа напряженно наблюдала за визитом госсекретаря США в Пекин, пишет CNN. Многие лидеры ЕС выступают за улучшение отношений с Китаем. Его отсутствие за столом переговоров по глобальным вопросам делает прогресс для всего мира невозможным.

Майкл Боцюркив

Примечание редактора: Майкл Боцюркив – международный аналитик, в настоящее время проживающий в Одессе. Он старший научный сотрудник Атлантического совета и бывший представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Боцюркив регулярно пишет для рубрики CNN "Мнения". Изложенные в статье взгляды принадлежат автору.

Госсекретарь США Энтони Блинкен находится в Пекине. В феврале он отменил свой визит в эту страну, потому что над Соединенными Штатами пролетел якобы разведывательный китайский аэростат. Мир внимательно следит за возможными признаками потепления во все более напряженных двусторонних отношениях.

Американское руководство не возлагало больших надежд на визит Блинкена в Китай, подчеркивая, что главная цель – "снизить риски просчетов во избежание случайного возникновения конфликта".

Это хорошая новость для европейского континента, где многие государственные руководители и официальные лица выступают за улучшение отношений с Китаем, чтобы не было препятствий на пути решения ключевых вопросов, которые может создать Пекин, — таких как изменения климата и вооруженный конфликт на Украине.

По словам американских официальных лиц, другими ключевыми темами на переговорах во время визита Блинкена были российская военная операция на Украине (осуждать которую Пекин отказался), восстановление каналов общения и недопущение просчетов.

Возможность таких просчетов в последнее время возросла, поскольку Китай спровоцировал несколько тесных сближений с американскими кораблями в открытом море.

Члены НАТО не без оснований обеспокоены тем, что и они могут попасть в западню враждебности и ухудшающихся отношений между Вашингтоном и Пекином, особенно из-за Тайваня. Недавно в такой ловушке оказалась Канада.

"Контакты между высшим руководством США и Китая очень важны, как для проведения реальных переговоров (которые пока маловероятны), так и для общественного мнения в обеих странах, — рассказала мне бывший оперативный сотрудник ЦРУ Лора Боллман (Laura Ballman). – Контакт – это лучший способ погасить военную истерию, которая в настоящее время набирает обороты в Вашингтоне".

Сегодня, когда Блинкен пытается исправить отношения Вашингтона с Пекином, я считаю, что Китай задействует характерный для него прагматизм и поставит во главу угла свои отношения с европейским торговым блоком, которые очень важны для его экономического благополучия (в 2020 году Китай обогнал США и стал крупнейшим торговым партнером Европы по объему товарооборота).

Недавно Пекин направил в Европу высокопоставленного дипломата Ли Хуэя в попытке ослабить напряженность в отношениях. А еще это была попытка посредничества в целях достижения мира между Россией и Украиной.

МИД КНР как минимум на время отказался от дипломатии воина-волка и дезавуировал запальчивые высказывания своего посла в Париже Лу Шэя, который заявил, что бывшие советские республики нельзя считать суверенными государствами.

Перестановки в китайском министерстве иностранных дел тоже похожи на попытку смягчить отношение к Европе и укрепить связи с Евросоюзом.

Между тем европейские лидеры пока размышляют, думая о том, как относиться к Китаю. Следует ли поставить во главу угла экономические отношения и обращаться с Пекином ласково и нежно — или вести себя подобно разгневанному директору школы, приняв во внимание ужасающую ситуацию с правами человека и нежелание Китая использовать свой вес и влияние для прекращения вооруженного конфликта на Украине?

Европейская неразбериха в отношении Китая в полной мере проявилась во время катастрофического совместного визита в Пекин президента Франции Эммануэля Макрона и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Эти руководители подавали противоречивые сигналы. Глава Еврокомиссии сурово распекала китайцев за нарушения прав человека, а президент Франции делал теплые примирительные заявления, дойдя до утверждений об отходе от Вашингтона в сфере внешней политики.

Когда бывший канцлер Германии Ангела Меркель передала эстафетную палочку европейского лидерства Макрону, единство по самым разным вопросам, начиная с борьбы против пандемии COVID-19 и заканчивая Китаем, куда-то исчезло.

Французский политолог Филипп Моро Шевроле (Philippe Moreau Chevrolet) возлагает всю вину на Макрона. "Ему нравится одновременно быть на разных сторонах. Сегодня он за Украину, завтра за Россию, затем за США, а после этого – за Китай", — сказал он мне.

"Это индивидуалистская стратегия, и она его устраивает. Но она не устраивает европейских партнеров. И конечно же, она не устраивает наших американских партнеров", — добавил он.

В отличие от председателя Си Цзиньпина, который будет комфортно занимать свое кресло как минимум до 2027 года, руководителям западных стран приходится сталкиваться с неугомонным электоратом. По этой причине им придется зажать носы и вести дела с диктаторами.

Например, фермеры европейских стран, таких как Польша, заставили власти усилить контроль за импортом украинского зерна и прочих пищевых продуктов. По всей Европе заметно стремление ужесточить правила для украинцев, желающих получить там убежище, поскольку руководителям приходится искать баланс между состраданием, настроениями в обществе и наличием ресурсов.

Но мы должны помнить вот о чем. Китай полон желания воспользоваться любым намеком на разобщенность Европы и отсутствие американского лидерства. Именно так он поступил недавно на Ближнем Востоке, совершив крупнейший за несколько лет дипломатический прорыв и добившись восстановления двусторонних отношений между Саудовской Аравией и Ираном.

Визит Блинкена в Пекин преподносят как двустороннюю встречу с целью добиться разрядки. Но не стоит ждать дружеских объятий, поскольку у двух сторон мало общих базовых ценностей и много недоверия друг к другу.

При этом ставки для всего мира невероятно высоки. Дело в том, что, когда надо добиваться прогресса по важнейшим вопросам, будь это замедление климатических изменений, прекращение военных действий на Украине или предотвращение новой пандемии, отсутствие Китая за столом переговоров делает такой прогресс практически невозможным, причем по всем направлениям.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Иран
Канада
Китай
Польша
Россия
Саудовская Аравия
США
Тайвань
Украина
Франция
Проекты
2020-й год
NATO
Евросоюз
ОБСЕ
Похожие новости
22.05.2023
Китай ожесточенно борется с мировым доминированием США
31.10.2022
Положат ли санкции против России конец конфликту на Украине?
05.03.2020
Freitag (Германия): Запад действительно в опасности?
08.04.2019
НАТО озаботилось поиском врагов
10.09.2015
Танки в обозримой перспективе останутся решающим фактором успеха при проведении наземных операций на ТВД
05.08.2013
Семь раз отмерить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.06 03:34
  • 1
Шойгу заявил, что сейчас решается судьба России
  • 22.06 02:32
  • 5
В Госдуме призвали присвоить часть технологий Breadly и Leopard
  • 22.06 01:38
  • 51451
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 21.06 23:28
  • 1
Заявления Министра обороны на Коллегии Министерства обороны Российской Федерации
  • 21.06 22:51
  • 23
Аналитик RAND: пусть США предложат мирный финал. Иначе — битва без конца
  • 21.06 21:21
  • 1
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 21.06 21:14
  • 2
На чем разбогатеет Россия в будущем
  • 21.06 20:49
  • 2
"Русских нужно напугать": в Чехии задумались об устрашении Росси
  • 21.06 20:28
  • 6
Путин сообщил об уничтожении пяти комплексов Patriot под Киевом
  • 21.06 17:07
  • 3
В Японии Германию призвали вооружаться из-за "непредсказуемости" России
  • 21.06 15:22
  • 0
Запад сыграл неоценимую роль в поддержке объединения Москвы и Минска
  • 21.06 02:17
  • 2
На форум "Армия-2023" готовы приехать делегации из 41 страны, заявил Шойгу
  • 20.06 16:47
  • 110
Азербайджан сбил российский вертолет в Армении
  • 20.06 13:58
  • 0
Польша активно готовится к ведению войны в отношении Беларуси
  • 20.06 13:40
  • 4
США заявили об обеспокоенности по поводу некоторых элементов взаимодействия КНР с РФ