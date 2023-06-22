Португалия поддержит контрнаступление ВСУ поставкой американских бронетранспортёров и 105-мм гаубиц

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Португалия одной из первых откликнулась на призыв генсека НАТО Йенса Столтенберга поддержать Украину поставками военной помощи и не дать заглохнуть контрнаступлению ВСУ. В Лиссабоне объявили о скорой отправке Киеву военной техники и боеприпасов.

Португалия, хотя о ней не так много говорят, довольно активно поддерживает режим Зеленского, поставляя Украине военную технику, в основном это американские бронетранспортеры М113 из наличия португальской армии. Всего на сегодняшний день Киев получил что-то около 45 БТР из Португалии, а также полевые 155-мм гаубицы, разработанные в 1939 году. Также португальцы в марте поставили три танка Leopard 2A6, кстати, одними из первых.

По данным португальского Минобороны, в новый пакет военной помощи для Украины войдут все те же бронетранспортеры М113 в количестве 14 единиц, гаубицы калибра 105 мм, количество не сообщается, а также пять бронированных машин медицинской поддержки. Кроме того, ВСУ получат 180 тонн боеприпасов, каких именно, не раскрывается. Скорей всего, речь идет об артиллерийских калибра 105 мм для передаваемых гаубиц.

Также Португалия готовится передать Украине беспилотники, но в этом вопросе пока много неясностей. Вроде бы речь идет о неких разведывательных системах большой продолжительности полета для поддержки операций.

Ранее в Евросоюзе и НАТО призвали все западные страны поддержать контрнаступление украинской армии и не дать ему остановиться. Западу необходима победа над Россией и добиваться ее он будет любыми способами, поскольку еще одну страну, которая будет готова класть жизни своих солдат за западные ценности, он вряд ли найдет.