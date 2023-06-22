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ТАСС

Японский депутат заявил о подавляющем превосходстве России в связи с контрнаступлением ВСУ

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Источник изображения: Станислав Красильников/ ТАСС

Мунэо Судзуки выразил мнение, что необходимо как можно скорее прекратить огонь

ТОКИО, 21 июня. /ЭКСКЛЮЗИВ ТАСС, корр. Кирилл Агафонов/. Россия обладает подавляющим военным превосходством, а сообщения западных СМИ о якобы продвижении Украины игнорируют реальность, поскольку прессе, как и производителям оружия, выгодно затягивание конфликта. Такую точку зрения высказал в беседе с корреспондентом ТАСС японский депутат Мунэо Судзуки, известный как неформальный советник экс-премьера Синдзо Абэ по России, в ответ на просьбу прокомментировать контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Я без сомнений уверен в подавляющем превосходстве России. Западная пресса изо дня в день сообщает о "продвижении Украины" и "поражении России". Почему есть такие сообщения, которые игнорируют реальность? Дело в том, что есть люди, которые извлекают выгоду из таких заявлений. Как и военно-промышленный комплекс, получающий выгоду от затягивания войны, так и в прессе есть люди, которые получают выгоду от войн и территориальных споров. Западные СМИ, сообщающие о контрнаступлении Украины, извлекают выгоду не от побед Украины, а от затягивания войны", - сказал он.

"Я считаю, что необходимо как можно скорее прекратить огонь. Необходимо как можно скорее прекратить кровопролитие среди россиян и среди украинцев", - также добавил депутат. Кроме того, Судзуки выступил против предложений от некоторых политиков в Японии о поставках Украине оружия. "Япония - единственная страна в Группе семи [G7], которая не отправляет летальное оружие. Я буду добиваться сохранения этой позиции", - сказал он.

"Я думаю, что если Япония будет поставлять летальные вооружения в зоны конфликтов, то мы распрощаемся с пацифизмом, который культивировался более чем полвека в послевоенное время, и это будет необратимо. Думаю, что роль Японии заключается в том, чтобы призывать все имеющие к этому отношение страны к прекращению конфликта на Украине, а не в том, чтобы предоставить летальные вооружения", - заключил депутат.

С начала месяца украинская армия предпринимает безуспешные попытки наступления. 14 июня официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВСУ потеряли около 7,5 тыс. человек убитыми и ранеными с 4 июня при попытках атаки на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях. Как подчеркнул президент России Владимир Путин, ВСУ не имеют успеха ни на одном из направлений. 

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Украина
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Минoбороны РФ
Персоны
Конашенков Игорь
Путин Владимир
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