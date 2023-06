Непальские гуркхи идут в Российскую Армию

Американское издание "The Diplomat" опубликовало материал Birat Anupam "Why Nepalis Are Fighting on Both Sides of the Russia-Ukraine War. A long tradition of serving in foreign militaries - and a lack of options at home - has drawn young Nepalis into the conflict" ("Почему непальцы воюют по обе стороны российско-украинской войны. Давняя традиция службы в иностранных вооруженных силах - и отсутствие выбора дома - втянули молодых непальцев в конфликт").

Военнослужащие армии Непала (с) thediplomat.com

Почти через месяц после начала боевых действий между Россией и Украиной появились сообщения о том, что непальский юноша по имени Пратап Баснет сражается за Украину. Его история стала широко известна в Непале. Заявленная внешняя политика Непала - нейтралитет и неприсоединение. Однако в украинском вопросе правительство Непала встало на сторону США и западного мира, раскритиковав военное вторжение России на территорию Украины.

Недавно появились свидетельства того, что непальские молодые люди присоединяются и к Российским Вооруженным силам. 16 мая 2023 года российские власти упростили доступ к российскому гражданству после года военной службы в России. С тех пор сотни непальских молодых людей присоединились к российским силам в качестве контрактников. Некоторые из них уволились из непальской армии.

Один военный пенсионер непальской армии сказал, что работал охранником в Дубае, когда его заманили в Россию более привлекательными предложениями. Он поехал в Москву в качестве туриста и вступил в армию [РФ] на русском призывном пункте. Он отметил, что пониженные стандарты позволили ему поступить на военную службу. "Раньше требовали знание русского языка. Теперь и английский подходит", - сообщил мне пенсионер через Telegram (позже он заблокировал меня, отказавшись от дальнейших контактов с журналистами).

Сейчас он находится в военном тренировочном лагере в России. "Обучение для меня несложно, так как я прошел аналогичную подготовку в непальской армии", - сказал он. - "Но оружие здесь более современное, чем то, что я получил бы на тренировках в непальской армии".

В открытом доступе нет данных о количестве непальских молодых людей, присоединившихся к Российским Вооруженным силам. Но ни для кого не секрет, что непальская молодежь вербуется в них в частном порядке.

Непал имеет давнюю традицию отправлять свою молодежь служить солдатами британцам и индийцам по официальным каналам. Непальская молодежь вербовалась в британскую армию с 1815 года как "британские гуркхи". Эта традиция была сохранена после обретения Индией независимости в виде "индийских гуркхов". Контингент гуркхов Непала также активно действует в составе полиции Сингапура с 1949 года, опять же через британские связи.

Однако у Непала нет других двусторонних соглашений об отправке молодежи на службу в иностранные вооруженные силы. Да, Непал является второй страной по количеству предоставляемых войск для Миротворческих сил Организации Объединенных Наций во всем мире. Но Непал не отправляет своих военных в миссии, не связанные с ООН.

Бывший начальник штаба армии Непала Пурна Чандра Тхапа в интервью со мной отверг идею отправки Непалом своих военных для выполнения миссий, не связанных с ООН, что, по его словам, противоречит официальной внешней политике Непала.

Несмотря на нейтральные внешнеполитические приоритеты Непала, непальская молодежь не только служит в иностранных вооруженных силах по официальным каналам, но и вступает в иностранные силы в частном порядке. Например, по оценкам, тысячи непальских молодых людей присоединились к Иностранному легиону французской армии, хотя между Непалом и Францией нет официального соглашения на этот счет.

В Соединенных Штатах Непал также считается одним из основных источников иммигрантов, желающих вступить в армию США, чтобы получить гражданство США. По данным Службы гражданства и иммиграции США (USCIS), Непал занимает в этом отношении седьмое место после Филиппин, Мексики, Китая, Южной Кореи, Ямайки и Нигерии.

Эти примеры показывают, что в российско-украинской войне нет ничего уникального, что привлекает к ней непальскую молодежь. Наоборот, молодые люди Непала уже давно проявляют готовность поступить на службу в иностранные силы. Есть три основные причины такой динамики.

Во-первых, Непал имеет долгую историю ожесточенных войн, и гордость за воинское мастерство является частью национального сознания. Современный Непал образовался после военных завоеваний десятков княжеств. Помимо отечественного боевого опыта, непальцы сражались с объединенными силами Тибета и Китая в 1791 году. В составе британских войск непальские юноши сражались почти во всех британских войнах с 1815 года. То же самое верно и для Индии с момента обретения ею независимости. Будь то официально или в частном порядке, Непал имеет давнюю традицию отправки солдат воевать за иностранные армии, что делает этот вариант легко приемлемым для современной молодежи.

И эта молодежь отчаянно нуждается в альтернативах. Молодые непальцы не могут найти в Непале достаточно ресурсов и возможностей. Безработица, низкая заработная плата и отсутствие вакансий в собственных вооруженных силах Непала - это другие факторы, заставляющие непальскую молодежь уезжать из Непала и поступать на службу в иностранные вооруженные силы.

Похоже, что непальская молодежь стремится присоединиться к любым действующим вооруженным силам - независимо от идеологических взглядов - если они могут добиться в них уважения и хорошей оплаты. Вот почему мы видим, как непальская молодежь сражается вместе с украинскими и российскими войсками.

Непальские гуркхи в составе британской армии (с) министерство обороны Великобритании