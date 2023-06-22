Интервью генерального директора петербургского ПАО "Звезда"

Газета "Красная Звезда" под заголовком "Мы просто делаем свою работу" опубликовала небезынтересное интервью генерального директора ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург) Петра Скворцова о деятельности этого предприятия в области производства высокооборотных дизельных двигателей и редукторов для Военно-Морского флота Российской Федерации.

Редукторный комплекс 6РП для главной энергетической установки корвета проекта 20386 на испытательном стенде ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург) (с) Красная Звезда

Петербургский завод ПАО "ЗВЕЗДА" - ведущее российское предприятие, выпускающее высокооборотные двигатели и редукторы для судостроения, железнодорожного транспорта, малой энергетики и других отраслей. В прошлом году завод отметил 90-летие со дня основания.

Больше всего предприятие известно моторами уникальной конструкции типа М500, где блоки цилиндров располагаются в форме семилучевой звезды. В корабельную энергетику такие двигатели в своё время пришли из авиа­ции, их разработал выдающийся конструктор В.М. Яковлев, и именно благодаря им завод получил своё имя - "ЗВЕЗДА". Но моторы - это далеко не всё, что машиностроители из Северной столицы делают для судостроения.

О продукции предприятия для российского флота накануне главного события для всех корабелов России - Международного военного-морского салона, который впервые в этом году проходит в Кронштадте в период с 21 по 25 июня, - рассказывает генеральный директор ПАО "ЗВЕЗДА" Пётр Петрович Скворцов.

- Пётр Петрович, какие преимущества даёт флоту применение двигателей завода "ЗВЕЗДА"?

- Главным преимуществом "звездообразных" дизелей являются их мощность и относительно малый вес, что делает их незаменимыми в ограниченных объёмах машинного отделения на кораблях, где важны скорость и манёвренность. К примеру, двигатель типа М507, состоящий из двух дизелей по 56 цилиндров и главной передачи, обеспечивает номинальную мощность до 10 000 л.с., а весит всего лишь 17,2 тонны.

Моторы завода "ЗВЕЗДА" успешно применяются в различных проектах, в первую очередь на современных малых ракетных кораблях и тральщиках, которые серийно строятся на верфях Крыма, Дальнего Востока и Северо-Западного федерального округа. Потребность в двигателях очень высока, предприятие загружено заказами на несколько лет вперёд.

- Успеваете?

- Вопрос сроков для нас самый острый, мы понимаем важность стоящих перед нами задач и принимаем все меры для повышения объёмов выпуска, постепенно выходим на нужные темпы. Надо понимать, что двигатель - сложнейшее многокомпонентное изделие. К примеру, дизель типа М500 состоит из более чем 10 тысяч единиц комплектующих, при этом практически все технологические операции (литьё, термическая, гальваническая, механическая обработка, сборка, испытания) мы выполняем у себя. Производственная площадка "ЗВЕЗДЫ" занимает около 45 гектаров и объединяет все виды производств и технологий. Конечно, к решению некоторых задач привлекаем партнёров по ко­операции, но в любом случае - и мы гордимся этим! - заказчик получает полностью отечественный продукт. Здесь всё наше - от проектирования (этим занимается наш специализированный инженерный центр) и изготовления до обслуживания квалифицированными командами управления сервиса.

- Какие новые разработки появились на заводе за последнее время?

- В последние несколько десятилетий завод "ЗВЕЗДА" серьёзно продвинулся в ещё одном направлении, связанном с корабельной энергетикой, - изготовлении редукторных передач, рассчитанных на высокую передаваемую мощность.

Первая такая реверс-редукторная передача РРД12000 была создана в начале 2000-х годов для новой серии российских корветов. Она применялась в составе силовой установки совместно с дизельными двигателями производства Коломенского завода. Этот опыт оказался очень успешным, за ним последовала разработка ещё нескольких модификаций изделий для других проектов, и в результате предприятие стало головным российским разработчиком и производителем судовых редукторов для кораблей ВМФ.

Есть успехи и в сфере импортозамещения. Завод освоил выпуск передач типа Р055 для энергетических установок фрегатов проекта 22350. Теперь эти редукторы изготавливаются и поставляются наряду с другими серийными изделиями.

В 2023 году "ЗВЕЗДА" завершила разработку, изготовление и все испытания нового агрегатированного редукторного комплекса 6РП для корвета проекта 20386 с газотурбинной силовой установкой. Всё оборудование комплекса (два редуктора и межредукторная передача) размещается на единой раме, такое решение позволило снизить общую массу изделия до 100 тонн, упростить процесс монтажа и увеличить ресурс работы.

В этом году наши специалисты завершили технический проект и приступили к созданию рабочей конструкторской документации редукторов, которые вой­дут в состав новейшего агрегата для ко­рабля с газотурбинной ГЭУ. В этом масштабном изделии будут применяться четыре передачи, по габаритам и степени сложности сопоставимые с Р055. Так что работы впереди у нас очень много.

- Пётр Петрович, а есть ли перспективы на рынке гражданского судостроения?

- Безусловно, есть. С приходом понимания, что на поставки с Запада рассчитывать больше нельзя, российские судостроители стали проявлять более активный интерес к продукции отечественного производства. К примеру, мы ведём переговоры с "ЦКБ по СПК имени Р.Е. Алексеева" о поставке дизель-редукторных агрегатов на новые "Метеоры". Специально для этих судов мы готовы доработать наши серийные 12-цилиндровые двигатели типа М50 третьего поколения, укомплектовав их угловыми редукторами, чтобы выдержать требования заказчика по габаритам имеющегося машинного отделения. И нельзя сказать, что для нас это было в новинку: исторически все советские, а позже и российские пассажирские суда на подводных крыльях проектировались и строились с двигателями завода "ЗВЕЗДА".

- Есть ли планы по модернизации двигателей?

- Конечно, такая работа ведётся. Инженерный центр завода работает над внедрением в конструкцию электронного впрыска топлива и других современных технических решений, направленных на увеличение ресурса и повышение экономичности двигателей. Пока речь идёт об ОКР в части двигателя типа М500, мы ищем и привлекаем к этой работе отечественных поставщиков комплектующих, электронных компонентов. Это непростая задача, с учётом того что на российском рынке готовые решения для нашей отрасли не представлены и приходится отрабатывать все технические особенности на опытном образце. Процесс небыстрый, но, как только мы добьёмся успеха, этот опыт можно будет масштабировать и на другие изделия.

- Какими результатами сегодня гордится коллектив "ЗВЕЗДЫ"?

- Мы просто делаем свою работу. Двигатели и редукторы для флота - наш вклад в защиту рубежей Родины. Коллектив предприятия гордится возможностью служить России своим трудом и выпускать продукцию, нужную стране.

Редукторная передача Р055 производства ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург) для главной энергетической установки фрегата проекта 22350 (с) Красная Звезда

Генеральный директор ПАО "Звезда" (Санкт-Петербург) Пётр Скворцов (с) Красная Звезда