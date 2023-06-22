Корабли ТОФ провели учения по обнаружению субмарин "противника"

Корабли ТОФ провели учения в Южно-Китайском море по обнаружению субмарин "противника"

ВЛАДИВОСТОК, 21 июн – РИА Новости. Экипажи корветов "Громкий", "Совершенный" и среднего морского танкера "Печенга" Тихоокеанского флота (ТОФ), выполняющие задачи в Азиатско-Тихоокеанском регионе, провели в Южно-Китайском море учения по поиску субмарин "противника", сообщили РИА Новости в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота.

Там отметили, что после делового захода в индонезийский порт Сурабая в рамках укрепления партнерства в регионе экипажи отряда кораблей ТОФ приступили к следующему этапу мероприятий боевой подготовки в рамках дальнего похода.

"В южной части Южно-Китайского моря личный состав корветов провёл противолодочное учение по поиску и обнаружению подводных лодок условного противника. В учении был задействован палубный вертолёт Ка-27ПЛ морской авиации ТОФ", - сообщили в отделе.

Также моряки отработали противодиверсионную оборону при стоянке на незащищенном рейде и сдали нормативы по герметизации "аварийных" отсеков в ходе борьбы за живучесть кораблей.