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Известия.ru

Назван срок вхождения крейсера «Александр III» в состав ВМФ РФ

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Источник изображения: Фото: Минобороны РФ

Глава ОСК Рахманов: крейсер «Александр III» и АПЛ «Красноярск» включат в ВМФ в 2023 году

Атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения «Император Александр III» и атомная подводная лодка (АПЛ) «Красноярск» будут сданы Военно-морскому флоту (ВМФ) РФ до конца 2023 года. Об этом в среду, 21 июня, заявил ТАСС генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

По его словам, Адмиралтейские верфи должны до конца текущего года сдать флоту еще три дизель-электрических подлодки проектов «Лада» и «Варшавянка».

Гендиректор отметил, что таких показателей удастся достигнуть при помощи ряда технологических решений и благодаря отладке производства при серийном строительстве.

Кроме получения пяти новых субмарин в этом году, в боевой состав ВМФ РФ вернутся после ремонта и модернизации два подводных атомохода.

Ранее, 19 марта, гендиректор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов указал на регулярное проведение работы по сокращению сроков строительства новых атомных подлодок. Он уточнил, что сейчас атомные подлодки строятся в среднем семь лет. К 2028 году этот срок планируется сократить до шести лет. Рахманов сказал, что это касается строительства кораблей, которые заложат в 2027 году.

Военный историк Дмитрий Болтенков 3 марта сообщил «Известиям», что оснащение подводных лодок гиперзвуковым оружием увеличит боевые возможности российского подводного флота. Как он отметил, крылатые ракеты смогут с высокой точностью оперативно поражать как надводные, так и наземные объекты.

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