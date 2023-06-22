В конструкторском бюро назвали сроки появления в ВМФ новых атомных подлодок

Глава ЦКБ "Рубин" Вильнит: новые АПЛ должны прийти на смену "Бореям" после 2037 года

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости, Сергей Сафронов. Новые стратегические атомные подлодки должны прийти на смену подводным крейсерам серии "Борей" после 2037 года, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор Центрального конструкторского бюро морской техники (ЦКБ МТ) "Рубин" Игорь Вильнит.

ЦКБ МТ "Рубин" является главным в России разработчиком атомных стратегических и неатомных подводных лодок, а также морских беспилотников. Сейчас ЦКБ разрабатывает проект перспективной подлодки "Арктур" для ВМФ РФ.

"Естественно, "Арктур" – не единственный возможный путь развития атомных подводных лодок. Будущее всегда многовариантно. Мы прорабатываем и более традиционные версии, ориентированные на среднесрочную перспективу. Свои работы ведутся и в "Малахите". Формирование такого "поля вариантов" позволяет Военно-морскому флоту соотнести свои задачи и возможности промышленности и обоснованно выбрать направления развития, поставить цели для научных исследований. Время для этого пришло, ведь уже в 2037 году "Юрий Долгорукий" – головной "Борей" – отметит 25-летие службы, и ему на смену должен будет прийти новый корабль", - сказал Вильнит, не уточнив проект в силу секретности.