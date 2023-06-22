В конструкторском бюро рассказали об атомной подлодке будущего "Арктур"

Глава ЦКБ "Рубин" Вильнит: АПЛ будущего "Арктур" будет и стратегической, и многоцелевой

МОСКВА, 21 июн - РИА Новости, Сергей Сафронов. Атомная подлодка будущего "Арктур" будет совмещать стратегическую и многоцелевую функции: поражать цели как крылатыми, так и баллистическими ракетами, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор Центрального конструкторского бюро морской техники (ЦКБ МТ) "Рубин" Игорь Вильнит.

ЦКБ МТ "Рубин" является главным в России разработчиком атомных стратегических и неатомных подводных лодок, а также морских беспилотников. "Арктур" - проект перспективной атомной подлодки для ВМФ РФ.

"Концепция "Арктура" ориентирована на вторую половину века, но с уверенностью можно сказать, что и тогда подводные лодки будут решать задачи стратегического сдерживания и нанесения высокоточных ударов по береговым и морским целям. Поэтому в наш проект заложена возможность сопряжения с самым разным оружием – от оперативно-тактического до стратегического", - заявил Вильнит.

"Арктур" будет иметь на 20% меньше водоизмещение, чем современные ракетоносцы. Его длина составит 134 метра, ширина – 15,7 метра, численность экипажа – около 100 человек.