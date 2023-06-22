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Вестник Мордовии

Утратив чувство реальности, Украина хочет купить 1000 шведских БМП СV90

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Источник изображения: Фото: CZ DEFENCE

На Украине на полном серьезе обсуждают закупку для ВСУ 1000 единиц шведских БМП СV90. Они, как полагают, должны поступить в пятнадцать бригад сухопутных войск.

Даже называется сумма, в которую обойдется эта сделка - 10 миллиардов евро. Откуда возьмутся такие деньги у страны - попрошайки, непонятно. По всей видимости, надеятся, что их профинансируют некие западные структуры. Во всяком случае, на прошлой неделе уже подписана декларация с Чехией и Словакией о сотрудничестве в приобретении и эксплуатации таких боевых машин пехоты. Интересно, что производитель - BAE Systems - вообще не упоминается.

Две эти страны решили сами приобрести партии такой техники. Одни получат 246 CV90 Mk IV в семи разных вариантах, другие - 152. Правда, поставки в первую начнутся через три, а во вторую через два года.

Поэтому заявление о тысяче единиц для ВСУ выглядит чем-то фантастическим. Вроде вступления Украины в НАТО и ЕЭС.

БМП CV90 выпускаются уже три десятка лет. Они находятся на вооружении семи стран. Последние версии во многом являются техникой нового поколения. Вес возрос до 38 тонн, а мощность двигателя - до 1000 л.с. Имеются варианты с различным пушечным вооружением: 40-мм, 35-мм и 30-мм пушками.

В настоящее время в ВСУ поставлена партия из 51 машины, которые, правда, в боях участия еще не принимали.

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Страны
Словакия
Украина
Чехия
Компании
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Проекты
CV-90
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