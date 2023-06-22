Генерал Тренкан: пусть Украина воюет за нас. Так получают членство в НАТО

Многие годы Запад уверял Россию, что о вступлении Украины в НАТО в ближайшие годы речь не идет, напоминает Marianne. Якобы этого не хотят Париж и Берлин. И вот на заседании у Макрона ставится вопрос о членстве Незалежной в НАТО. Впрочем, генерал-советник объясняет: сначала Украина истечет кровью — ради нас.

Заседание Совета обороны в Елисейском дворце в понедельник, 12 июня, было посвящено возможному вступлению Украины в НАТО. Стоит отметить удивительное изменение позиции Франции, которая до сих пор высказывалась осторожно по этому вопросу. Это побудило генерала Доминика Тренкана (Dominique Trinquand), бывшего советника Макрона, расставить все точки над "i".

Украина скоро вступит в НАТО? Именно этот вариант рассматривает Эммануэль Макрон, который до сих пор предпочитал в этом деле осторожничать. На заседании Совета обороны в Елисейском дворце обсуждалась гипотеза: что, если Украина вступит в НАТО? По крайней мере, именно такую информацию опубликовала газета "Монд". Удивительное изменение позиции Франции, которая всегда придерживалась осторожной линии в этом вопросе, в отличие от прибалтийских стран.

Почему не приглашали раньше

С начала конфликта в феврале 2022 года и до сих пор президент Франции считал, что членство Украины в НАТО чревато военной эскалацией с российской стороны. В декабре 2022 года он утверждал, что вступление Украины в НАТО будет воспринято Россией как шаг к конфронтации. Но тогда чем можно объяснить изменение позиции, и чем это грозит? Генерал Доминик Тренкан, бывший глава французской военной миссии при ООН, представляет свой анализ нашему журналу.

Marianne: Почему Франция решилась сейчас поддержать вступление Украины в НАТО?

Доминик Тренкан: По двум причинам. С одной стороны, чтобы не вступать в конфликт со странами Восточной Европы, которые давно поддерживают идею членства Украины в НАТО. Эти же страны находятся на переднем крае российско-украинского конфликта. В последнее время разрабатывается французская стратегия по сближению с этими странами.

Об этом заявил президент Макрон на втором заседании Европейского политического сообщества в Молдавии 2 июня, а также вчера на закрытии конференции по воздушной и противоракетной обороне Европы. А с другой стороны, Париж, безусловно, хочет сдвинуть дело с мертвой точки, ведь конфликт длится уже почти полтора года. Речь идет о том, чтобы оказать давление на Владимира Путина, чтобы он понял, что если он будет продолжать бороться, то напрямую столкнется с НАТО.

Вот что мы хотим сказать Путину: вы должны понять, что зашли слишком далеко и что настало время для переговоров. Кроме того, доктрина Франции сегодня меняется в связи с саммитом НАТО в Вильнюсе, который пройдет 11 и 12 июля. Франция должна будет защищать свою позицию по поводу возможного вступления Украины в НАТО.

— Почему до сих пор Франция выступала против этого?

— Позиция Франции меняется лишь в определенной степени, потому что речь и теперь не идет о немедленном вступлении Украины в НАТО. Такое немедленное вступление было бы контрпродуктивно и очень рискованно. Если бы это произошло, то НАТО вступила бы в войну против России в силу статьи 5 учредительного договора трансатлантической организации, согласно которой "коллективная оборона подразумевает, что нападение на одного члена Североатлантического союза считается нападением, направленным против всех союзников".

Поэтому пусть Украина пока сражается одна, без НАТО. Зато откровенная позиция Франции будет иметь последствия в долгосрочной перспективе. Париж предлагает взять в НАТО Украину после завершения конфликта. Но уже сейчас можно начать переговоры и подписать соглашение, которое будет содержать пункт о вступлении Украины в НАТО после прекращения боев, при согласии 31 государства-члена. Французские заявления, по крайней мере, открывают перспективы для дальнейших гарантий безопасности Украине.

— Может ли изменение нашей доктрины иметь последствия для российской и украинской сторон?

— В ближайшем будущем эти изменения будут небольшими и, может быть, даже отрицательными. Что касается России, то план принятия Украины в НАТО может укрепить уверенность президента Путина в том, что НАТО и США имеют враждебные планы в отношении России, а НАТО стремится расшириться к ее границам. В своих выступлениях Путин продолжит говорить о том, что Россию спровоцировали, а это позволит ему получить новые аргументы для своей военной пропаганды среди населения.

Зато никаких дополнительных рисков для Украины изменение позиции Франции не несет... ВСУ, неся потери, могут и дальше наступать, пользуясь тем, что российская армия находится в строго оборонительной позиции.

Что касается Украины, после ее вступления в НАТО все члены альянса смогут попросить Владимира Зеленского не вести себя так, как теперь, а подходить более реалистично к целям, которых он хочет достичь. О каких целях идет речь? Нам придется дождаться окончания контрнаступления, чтобы это выяснить.

Матильда Карсанти (Матильд Карсенти)