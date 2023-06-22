Стратегические бомбардировщики ВВС США впервые совершили посадку в Швеции

Лондон. 20 июня. ИНТЕРФАКС - Пара американских стратегических бомбардировщиков B-1B впервые совершила посадку на шведскую авиабазу, сообщило во вторник Командование ВВС США в Европе.

Посадка была осуществлена накануне в рамках полетов американских бомбардировщиков над Европой на авиабазу Лулео-Каллакс, расположенную на севере Швеции.

"Это прибытие стратегических бомбардировщиков в Швецию подчеркивает сотрудничество США и Швеции и способность американских вооруженных сил беспрепятственно интегрироваться с союзниками и странами-партнерами", - говорится в сообщении.

Как сообщало Командование ВВС США в Европе, 23 мая на авиабазу Фэрфорд в Англии были переброшены два стратегических бомбардировщика B-1B Lancer "для обеспечения инициатив американского европейского командования и НАТО по сдерживанию". Самолеты совершили трансатлантический перелет с авиабазы Дайс в штате Техас. Затем 26 мая на авиабазу Фэрфорд в Англии прибыли еще два таких американских бомбардировщика.