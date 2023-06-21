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Военное обозрение

На Украине приступили к разработке нового лёгкого бронеавтомобиля класса MRAP для ВСУ

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Планируемый вид будущего бронеавтомобиля

Источник изображения: topwar.ru

Украинская армия в ближайшей перспективе может получить на вооружение новый бронеавтомобиль украинского производства, разработкой бронемашины занялось Киевское конструкторско-производственное предприятие "Ингуар" на средства украинского бизнесмена из IT-сферы.

Компания намерена разработать легкий бронеавтомобиль класса MRAP для Сухопутных войск ВСУ, спецназа и разведки, прототип должен быть готов уже к концу этого года. По словам представителя компании, проектирование нового броневика фактически началось еще в 2020 году, в настоящее время оно выходит на финишную прямую, поэтому и такие сроки.

На первом этапе планируется создать прототип бронеавтомобиля, на это отводится полгода и 20 млн. гривен. Сборку будут вести на мощностях предприятия. В дальнейшем себестоимость броневика должна упасть до 10 млн. О планах про серийное производство и возможные поставки броневиков в ВСУ пока ничего не говорится.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Планируется, что на базе бронеавтомобиля будет разработано целое семейство бронемашин с колесными формулами 4Х4 и 6Х6. Первые будут предназначены для перевозки личного состава, вторые планируется использовать в качестве платформ для размещения различного вооружения. И, конечно, самое главное - бронеавтомобиль будет соответствовать всем стандартам НАТО.

Подчеркивается, что компания самостоятельно разработала шасси и бронекапсулу для нового автомобиля, а не закупала уже готовые.

Мы отличаемся от большинства своих конкурентов тем, что не покупаем готовую машину и переоборудуем ее, а тем, что покупаем отдельные запчасти и собираем свое собственное авто

- заявил представитель "Ингуара".

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Проекты
2020-й год
NATO
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