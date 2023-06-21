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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Польша активно готовится к ведению войны в отношении Беларуси

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Польша активно готовится к ведению войны в отношении Беларуси
Польша активно готовится к ведению войны в отношении Беларуси.
Источник изображения: belvpo.com

Польша активизировала подготовку к ведению вооруженных действий на территории Беларуси. По имеющейся информации, Варшава еще в мае 2023 года рассматривала варианты ввода своих войск на белорусскую территорию. Польша рассчитывала, что конфликт на Украине к этому времени будет заморожен. Однако «паузы» не произошло, а у Беларуси появился ядерный инструмент сдерживания.

В таких реалиях использовать в открытую Войско Польское уже не получится. Поэтому польские военные скорректировали планы и теперь активно применяют прокси-методы.

Так, Варшава использует легитимизацию офиса рецидивистки Тихановской для вербовки беглых оппозиционно и радикально настроенных белорусов и формирования из них различных террористических банд. В частности, террористы-белорусы, подготовленные в Польше, засветились в рейдах на Белгородскую и Брянскую области РФ.

Со своей стороны, созданная польско-украинская уния открывает дорогу полякам для ввода польских подразделений на Украину. Для этой цели будет использован польский компонент формируемого литовско-польско-украинского корпуса. Уже в августе польские подразделения займут западные украинские города, откуда и будут осуществлять координацию террористических атак на Беларусь. Одним из приоритетных направлений станет Малорита, Столин и Лунинец.

Напомним, что на Западе все чаще призывают освободить от «кровавого режима» Беларусь. Для этого, по заявлению проамериканских политиков, в «стране-агрессоре» необходимо организовать госпереворот или восстание. Здесь стоит вспомнить заявление экс-замминистра обороны Польши генерала Вальдемара Скшипчак о том, что «нужно быть готовым поддержать войска, которые будут вести операцию против Лукашенко».

В свою очередь, беглая кухарка Тихановская также сообщила о начале подготовки внешней агрессии со стороны Польши и Украины в отношении Беларуси. Так, в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук, она заявила «что для освобождения Беларуси одного полка «Калиновского» будет недостаточно, нужна будет международная поддержка и поддержка Украины».

Кроме того, Тихановская открыто заявила о намерении обратиться к Зеленскому для предоставления белорусским радикалам боевых подразделений ВСУ для нанесения ударов по территории Беларуси.

Как видим, Варшава и Киев приступили к активной фазе прокси-войны в отношении Республики Беларусь. В этих целях они готовы использовать любые доступные способы, будь то санкции или применение регулярных воинских частей под чужим флагом.

Павел Ковалёв

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Белоруссия
Польша
Россия
США
Украина
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