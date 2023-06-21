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Известия.ru

Блинкен заявил о концентрации США на комплексной поддержке Украины

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Leon Neal

Блинкен: Вашингтон концентрирует внимание на комплексной поддержке Киева, а не на отдельных видах оружия

Госсекретарь США Энтони Блинкен 20 июня на совместной пресс-конференции с главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли сообщил, что Вашингтон сосредоточен на комплексной поддержке Киева.

Журналисты задали вопрос Блинкену, стоит ли ждать, что США отправят Украине ракетные комплексы ATACMS. В ответ он заявил, что в Вашингтоне не концентрируют внимание на отдельных системах вооружений.

Госсекретарь добавил, что администрация США объявит 21 июня об очередном пакете военной помощи Украине.

Накануне директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что США и Великобритания согласны на превращение Украины в «черную дыру» Европы, только бы не допустить ее сближения с Россией.

При этом 17 июня издание Politico написало, что республиканцы предложили на $2,5 млрд сократить производство ракет, в том числе для нужд Украины.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале объявил президент Российской Федерации Владимир Путин 24 февраля 2022 года на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских сил.

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Страны
Великобритания
Россия
США
Украина
Персоны
Нарышкин Сергей
Путин Владимир
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