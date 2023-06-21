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ТАСС

Глава МИД Британии считает, что бизнесмены РФ должны заплатить за восстановление Украины

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Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли
Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли.
Источник изображения: EPA-EFE/TOLGA AKMEN

Джеймс Клеверли также упомянул представленный накануне законопроект, который позволяет сохранять санкции против России до выплаты Москвой компенсации Киеву

ЛОНДОН, 20 июня. /ТАСС/. Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли выразил во вторник на пресс-конференции в Лондоне мнение, что российские бизнесмены должны будут принять финансовое участие в будущем восстановлении Украины.

"Мы признаем, что правительство должно играть роль [в восстановлении], частный сектор должен играть роль. Но есть очень четкий принцип естественной справедливости, когда значительное, возможно, преимущественное бремя восстановления должно лечь на плечи тех, кто финансировал или содействовал СВО РФ", - сказал он по итогам рабочего обеда с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Его высказывания стали ответом на вопрос журналиста, поддерживает ли правительство Великобритании использование "средств олигархов" на цели восстановления Украины.

В этой связи глава Форин оффиса упомянул представленный накануне законопроект, который позволяет сохранять санкции против РФ до выплаты Москвой компенсации Киеву и предполагает, что лица, находящиеся под британскими санкциями, смогут пожертвовать замороженные средства на восстановление Украины. Клеверли охарактеризовал этот принцип следующим образом: "ты это сломал, ты это купил".

Новое законодательство требует от физических и юридических лиц, в отношении которых Лондон ввел рестрикции в рамках антироссийского санкционного режима, раскрывать данные об их активах в королевстве. С начала российской специальной военной операции на Украине Великобритания внесла в черный список более 1,5 тыс. российских физических и юридических лиц и заморозила их активы на сумму более £18 млрд ($23 млрд).

Ранее газета The Guardian сообщила, что британское правительство отказывается брать на себя обязательства по экспроприации размещенных в королевстве средств ЦБ РФ, опасаясь создания прецедента, который парализует международную финансовую систему и спровоцирует контрмеры в отношении Великобритании. Издание отмечало, что на Западе все более популярной становится стратегия, согласно которой западные страны будут удерживать российские активы до тех пор, пока РФ не согласится на компенсацию Украине, вместо того чтобы полностью их конфисковать. 

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Великобритания
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